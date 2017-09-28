«Необходим переход к разумной экономике. Здесь непаханое поле. Поэтому я бы хотел, чтобы при вопросе об инвестициях в технологии и оборудование, безусловно, рассматривался вопрос эффективного использования ресурсов», — заявил национальный координатор ЮНИДО Сергей Дорожко на Белорусском инвестиционном форуме. Дорожко также добавил, что большинство предприятий и национальных экономик провозгласили концепцию замкнутого экономического цикла с целью улучшения ресурсоемкости, и Беларуси необходимо искать возможности для перехода на циркулярную форму экономики.

Представитель ЮНИДО напомнил, что недавно премьер-министр Андрей Кобяков посетил предприятия ЖКХ и «Минсководоканала». Как оказалось, только в этой отрасли были обнаружены крупные потери воды и тепла. «Кто же будет платить за нагретый воздух?» — возмущался премьер-министр.

«К сожалению, эти 23% потерь не были трансформированы в доходы. А это надо было бы сделать. И причем это только для одной организации. А такие возможности существуют практически на каждом предприятии. И мы должны себе четко отдавать отчет, что ограниченность ресурсов по количеству и доступности наблюдается во всем мире и в борьбе за ресурсы постоянно возрастает конкуренция», — заметил Дорожко.

Но большинство предприятий, действующие еще с советских времен, не задумываются о возможности ресурсоэффективности. По мнению спикера, вопрос использования ресурсов лежит в ментальной области, поскольку еще в прошлом веке ресурсы казались бесконечными и доступными, а отчетность за них была совсем не строгая. «Сегодня ситуация изменилась, а ментальность — нет», — резюмировал эксперт.

«У нас все время фокусируются на модернизации. Модернизация — вещь, конечно, необходимая, но сначала надо взять метлу и подмести», — намекнул Дорожко на улучшение ресурсоемкости. По его словам, переход на замкнутый экономический цикл даст большой резерв, чтобы использовать высвобожденные средства из экономии для повышения качества продукции и проведения реновации.

В пример национальный координатор ЮНИДО привел кондитерскую фабрику «Коммунарка», которая после рекомендаций комиссии Дорожко стала продавать «сладкую воду» (побочный результат при производстве кондитерских изделий) для изготовления мармелада. Кроме того, ЮНИДО провела оценку ресурсоэффективности 23 белорусских предприятий и предложила им пакеты решений с экономическим эффектом от 2 до 20 тысяч евро в год.

Помимо вопросов ресурсоемкости, в дискуссии по реальному сектору также поднималась проблема перехода отечественных компаний в цифровую реальность. Директор представительства SPA СНГ в Беларуси Илья Шулипин заявил, что те компании, которые не перейдут в цифровую реальность, попросту исчезнут. И добавил, что даже традиционные индустрии не смогут избежать цифровизации. По его мнению, надо начинать вводить цифровые технологии с тех отраслей, которые вносят наибольший вклад в ВВП в Беларуси: нефтехимия и калийные удобрения.

«Там применение цифровых технологий новой реальности будет полностью оправдано. Не нужно выдумывать велосипед — нужно просто посмотреть уже исполненные кейсы за рубежом», — считает спикер. Также Шулипин напомнил, что необходимо переходить в тренд развития отраслей на стыке с наукой, в пример он привел генную инженерию и информационные технологии.

Тему далеких перспектив продолжил заместитель министра промышленности Сергей Гунько и заметил, что не так давно была принята стратегия развития промышленности до 2030 года, где отечественному реальному сектору были поставлены задачи привлечь инвестиции на 9 млрд долларов и довести наукоемкость внутреннего продукта до 3% к ВВП. Гунько добавил, что показатель по наукоемкости планируется увеличить в том числе и за счет роботизации производств.

Замминистра промышленности напомнил, что сейчас есть еще одна не менее важная цель. «Мы хотим создать точки роста наших производств не только в Минске, но и в регионах. Для этого необходимо прекратить перетекание населения из регионов в столицу. В регионах достаточно свободных трудовых ресурсов и себестоимость производства ниже. Для реализации этих целей мы и развиваем свободные экономические зоны и готовы создавать их дальше», — заверил Гунько.

Влияние свободных экономических зон на развитие предприятий подчеркнул директор белорусского отделения Stadler Филипп Бруннер. По его словам, именно СЭЗ в Минске помогла швейцарской компании раньше сроков завершить строительство завода в Фаниполе. Также спикер отметил для будущих инвесторов большое количество компетентных специалистов в Беларуси и низкую стоимость персонала.

«Мы считаем Беларусь хорошим выбором, здесь много преимуществ. Но не все идеально, есть еще секторы, где мы ждем улучшений: к примеру, регулирование юридических, и коммерческих вопросов между заказчиками и поставщиками», — добавил Бруннер.