Ставка рефинансирования снижена до 11% годовых

Нацбанк Беларуси объявил об очередном снижении на 0,5% ставки рефинансирования с 18 октября, с этого дня она составляет 11% годовых.

О снижении ставки рефинансирования Нацбанк объявил 27 сентября, отметив, что инфляционные процессы в стране продолжают замедляться.

«В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», – констатировали в Нацбанке.

Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% – годом ранее).

С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, – ближе к 6%, говорится в сообщении.

Напомним, это уже восьмое снижение ставки рефинансирования в 2017 году. Предыдущее снижение ставки произошло 13 сентября .

В первый раз она уменьшилась 18 января – с 18% до 17%, а затем с 15 февраля – с 17% до 16% годовых , с 15 марта – с 16% до 15% годовых , а 14 июня она снизилась до 13% .

Ранее в Нацбанке не исключали снижения ставки рефинансирования к концу этого года до 14-16%, а также обещали сохранить в 2017 году взвешенную денежно-кредитную политику, и ставили себе целью снизить инфляцию до однозначного показателя в не более 9%.