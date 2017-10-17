ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ставка рефинансирования снижена до 11% годовых

18.10.2017 10:20 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк Беларуси объявил об очередном снижении на 0,5% ставки рефинансирования с 18 октября, с этого дня она составляет 11% годовых.

О снижении ставки рефинансирования Нацбанк объявил 27 сентября, отметив, что инфляционные процессы в стране продолжают замедляться.

«В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», – констатировали в Нацбанке.

Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% – годом ранее).

С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, – ближе к 6%, говорится в сообщении.

Напомним, это уже восьмое снижение ставки рефинансирования в 2017 году. Предыдущее снижение ставки произошло 13 сентября.

В первый раз она уменьшилась 18 января – с 18% до 17%, а затем с 15 февраля – с 17% до 16% годовых, с 15 марта – с 16% до 15% годовых, а 14 июня она снизилась до 13%.

Ранее в Нацбанке не исключали снижения ставки рефинансирования к концу этого года до 14-16%, а также  обещали сохранить в 2017 году взвешенную денежно-кредитную политику, и ставили себе целью снизить инфляцию до однозначного показателя в не более 9%.

Напомним, что ЕАБР в регулярном макроэкономическом обзоре отмечено, что белорусским властям следует замедлить снижение ставки рефинансирования – «с учетом сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, планируемого повышения тарифов и восстановления потребительского спроса».

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк Беларуси объявил об очередном снижении на 0,5% ставки рефинансирования с 18 октября, с этого дня она составляет 11% годовых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Ставка рефинансирования Нацбанка снижена до 11% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика