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Ставка рефинансирования снижена до 11% годовых
18.10.2017 10:20 — Новости Экономики | БДГ
Нацбанк Беларуси объявил об очередном снижении на 0,5% ставки рефинансирования с 18 октября, с этого дня она составляет 11% годовых.
О снижении ставки рефинансирования Нацбанк
«В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», – констатировали в Нацбанке.
Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% – годом ранее).
С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, – ближе к 6%, говорится в сообщении.
Напомним, это уже восьмое снижение ставки рефинансирования в 2017 году. Предыдущее снижение ставки произошло
В первый раз она
Ранее в Нацбанке не исключали
Напомним, что ЕАБР в регулярном макроэкономическом
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Нацбанк Беларуси объявил об очередном снижении на 0,5% ставки рефинансирования с 18 октября, с этого дня она составляет 11% годовых.
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