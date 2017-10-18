Регионы установили ставки налога для самозанятых граждан

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Советы депутатов ряда областей Беларуси установили ставки единого налога с физлиц, которые занимаются видами деятельности, не требующими регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее президент Беларуси подписал указ №337, которым расширил перечень видов деятельности, не требующих регистрации ИП. Граждане, которые будут заниматься этими типами деятельности, будут делать это по заявительному принципу и уплачивать единый налог.



© Pixabay Белорусам разрешили дома печь тортики без регистрации ИП

Так, Витебский областной совет депутатов учел предложения региональной ИМНС и утвердил ставки единого налога для сельских районов на уровне минимальных базовых ставок, оговоренных в указе президента.

ИМНС по Витебской области, поясняя свою позицию, обратила внимание, что в сельской местности спрос на услуги невысокий, и следует установить минимальные базовые ставки, чтобы стимулировать самозанятость граждан.

При определении единого налога для граждан в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке налоговая инспекция предложила ориентироваться на размер ставок, установленных для ИП, которые рассчитаны на основании информации о доходности деятельности, учитывают уровень цен на работы, услуги и ряд других факторов.

В Гродненской области при осуществлении отдельных видов деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности будут применяться ставки единого налога с понижающим коэффициентом 0,5. При этом ставки налога будут различными в зависимости от размера населенного пункта.



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Минский городской совет депутатов также установил ставки единого налога. Так, при выпечке и продаже тортов придется заплатить единый налог в размере 20 рублей, за сдачу квартир — 116 рублей за каждое сдаваемое помещение, если оно не более двух комнат. За сдачу в аренду многокомнатных помещений налог составит 145 рублей.

Налог для тех, кто занимается дизайном интерьеров, составит 97 рублей, для оказывающих услуги по ремонту часов, обуви, сборке мебели — 31 рубль, перетяжка домашней мебели обойдется в 56 рублей, пошив одежды — 59 рублей, штукатурные и столярные работы, облицовка стен, оклейка обоями — 109 рублей.

За настройку компьютеров и разработку веб-сайтов придется заплатить налог в размере 97 рублей, парикмахерские и косметические услуги будут облагаться единым налогом в размере 93 рубля.

В Минской области также определились со ставками единого налога для физлиц по новым видам деятельности. Здесь налоговые органы предложили приравнять ставки к другим регионам, за исключением Минского района, где они будут соответствовать уровню ставок в областных центрах.