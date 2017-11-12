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Кобяков: правительство Беларуси продолжит всемерно поддерживать предпринимательство

13.11.2017 10:22 — Новости Экономики | БелТА  
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Кобяков: правительство Беларуси продолжит всемерно поддерживать предпринимательство
Андрей Кобяков. Фото из архива

13 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Правительство Беларуси будет и далее всемерно поддерживать предпринимательство. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на открытии VII Международного форума предпринимательства, который проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роль предпринимательства в национальной экономике, создании новых рабочих мест и устойчивом социальном развитии высока. Этот сегмент экономики способен быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка, генерировать и в короткий срок воплощать инновационные идеи в реальные проекты, занимать новые ниши на рынках товаров и услуг, расширять свое присутствие на внешних рынках", - сказал Андрей Кобяков.

По его словам, правительство крайне заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. "В этом секторе трудится треть всех занятых в экономике. Это уже немало. Но потенциал для дальнейшего развития и роста огромный, и мы намерены его использовать", - отметил Андрей Кобяков.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Правительство Беларуси будет и далее всемерно поддерживать предпринимательство. Об этом заявил премьер-министр Беларуси...

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