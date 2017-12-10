Подписание декрета о развитии в Беларуси цифровой экономики ожидается в ближайшее время - Матюшевский

11 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ожидается, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время подпишет декрет "О развитии цифровой экономики". Об этом по итогам совещания у главы государства сообщил первый вице-премьер Василий Матюшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываем, на этой неделе (будет подписан. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Василий Матюшевский.

Он уточнил, что вопрос последующей имплементации заложенных в документ норм потребует определенного времени, т.к. декрет очень комплексный, и будет необходимо серьезно поработать над действующим законодательством. "Вопрос имплементации - это скорость тех действий, которые мы предпримем", - сказал первый вице-премьер.

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