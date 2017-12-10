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У Службы безопасности президента и ОАЦ новые руководители
11.12.2017 15:08 — Новости Экономики | Tut.by
О принятых Александром Лукашенко кадровых решениях рассказал журналистам Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась после совещания президента с руководителями ряда силовых структур. Об этом сообщает издание
Начальником Службы безопасности президента назначен полковник Дмитрий Шахраев, ранее занимавший должность заместителя начальника Службы безопасности президента и в последнее время исполнявший обязанности начальника Оперативно-аналитического центра.
Начальником Оперативно-аналитического центра назначен полковник Андрей Павлюченко, ранее занимавший должность начальника Службы безопасности президента (
Станислав Зась обратил особое внимание на то, что оба офицера хорошо зарекомендовали себя в работе на прежних должностях и принятое решение в наибольшей степени учитывает их деловые качества.
— Полковник Павлюченко успешно работал в должности начальника Службы безопасности президента. К нему нет никаких претензий. Но учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение… Полковник Шахраев справился с задачей, которая пред ним стояла в ОАЦ — встряхнуть коллектив, навести порядок и наладить работу.
Совещание у президента, по словам Станислава Зася, было посвящено борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в целом.
— Акцент сделан на работе двух подразделений — Службы безопасности президента и Оперативно-аналитического центра при президенте. Рассматривалось текущее состояние дел и задачи, которые решаются этими двумя структурами.
Напомним, 13 октября Александр Лукашенко провел экстренное совещание с представителями силовых структур. Во время совещания
«В связи с претензией к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению президента, которая изучала деятельность ОАЦ, главой государства принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей некоторых руководителей и сотрудников Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных президенту», — было сказано в сообщении.
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Совещание у президента, по словам Станислава Зася, было посвящено борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в целом.
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