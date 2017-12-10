У Службы безопасности президента и ОАЦ новые руководители

О принятых Александром Лукашенко кадровых решениях рассказал журналистам Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась после совещания президента с руководителями ряда силовых структур. Об этом сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня» .



Фото: пресс-служба президента Беларуси. Справа — Станислав Зась, Виктор Лукашенко, Андрей Павлюченко.

Начальником Службы безопасности президента назначен полковник Дмитрий Шахраев, ранее занимавший должность заместителя начальника Службы безопасности президента и в последнее время исполнявший обязанности начальника Оперативно-аналитического центра.

Начальником Оперативно-аналитического центра назначен полковник Андрей Павлюченко, ранее занимавший должность начальника Службы безопасности президента ( был назначен на должность главы СБП менее года назад — в декабре 2016-го — прим. TUT.BY).

Станислав Зась обратил особое внимание на то, что оба офицера хорошо зарекомендовали себя в работе на прежних должностях и принятое решение в наибольшей степени учитывает их деловые качества.

— Полковник Павлюченко успешно работал в должности начальника Службы безопасности президента. К нему нет никаких претензий. Но учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение… Полковник Шахраев справился с задачей, которая пред ним стояла в ОАЦ — встряхнуть коллектив, навести порядок и наладить работу.

Совещание у президента, по словам Станислава Зася, было посвящено борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в целом.

— Акцент сделан на работе двух подразделений — Службы безопасности президента и Оперативно-аналитического центра при президенте. Рассматривалось текущее состояние дел и задачи, которые решаются этими двумя структурами.

Напомним, 13 октября Александр Лукашенко провел экстренное совещание с представителями силовых структур. Во время совещания президент отстранил от должностей «некоторых руководителей и сотрудников» Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) до окончания расследования «представленных ему на рассмотрение фактов».

«В связи с претензией к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению президента, которая изучала деятельность ОАЦ, главой государства принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей некоторых руководителей и сотрудников Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных президенту», — было сказано в сообщении.