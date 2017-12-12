Доля завозных продуктов в стране очень высокая, считает Александр Лукашенко. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси. Президент отметил, что работу по импортозамещению на отечественном продовольственном рынке нужно активизировать.

Общаясь с учеными президент говорил о том, что стране обходимо научно-техническое совершенствование агропромышленного комплекса. В продовольственной сфере появляются как внешние, так и внутренние вызовы. Причем, не только экономические, но и политические, отметил глава государства.

— Мировой продовольственный рынок развивается так, что в долгосрочной перспективе сохранится дефицит ресурсов, — сказал президент, подчеркнув, что в этой сфере ожидается нешуточная конкуренция. — Население мира растет, объемы потребления продуктов питания увеличиваются, происходит конкуренция и блокирование поставок продуктов питания на мировые рынке. Примером тому является постоянна драка самых близких народов России и Беларуси. Что уже говорить о других.

Кроме того, отметил президент, в аграрной сфере есть ряд внутренних экономических и социальных проблем. Решать их нужно также опираясь на науку.

— В первую очередь необходимо поднять уровень производительности труда в сельхозпроизводстве, который пока в два раза ниже, чем в странах Евросоюза, — сказал Александр Лукашенко. — […] Ученым нужно разработать, а Минсельхозпроду вместе с губернаторами реализовать комплекс мер для повышения уровня рентабельности сельхозпредприятий, который пока недостаточен для расширенного производства даже с учетом государственной поддержки.

Президент подчеркнул, что следует активизировать работу по импортозамещению на отечественном продовольственном рынке.

— Доля завозных продуктов питания в розничной торговле остается неоправданно высокой, — отметил Александр Лукашенко. — Минсельхозпрод вместе с профильными организациями Национальной академии наук должны решить эту задачу в ближайшее время. Нельзя отстать.

Он также отметил, что «без села не может быть Беларуси, России и Украины».

— Это традиционно для нас животворящий источник, сохраняющий нас. Обеднение села приведет к его исчезновению — и исчезнет государство совсем.