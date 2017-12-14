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Безвиз позволил привлечь в Беларусь около 80 тысяч иностранцев
15.12.2017 16:41 — Новости Экономики | Tut.by
В 2017 году Национальный аэропорт Минск обслужит более 4 млн пассажиров. Об этом TUT.BY сообщил заместитель директора по производству столичного аэропорта Василий Корнев.
«На данный момент нами уже обслужено 3,950 млн человек. На следующей неделе мы встретим 4-миллионного пассажира. Это произойдет впервые в истории авиации Беларуси, даже если брать советский период. В целом за этот год мы планируем обслужить 4,1 млн пассажиров», — сказал он. Стоит отметить, что 3 млн человек перевезет национальный авиаперевозчик «Белавиа».
По сравнению с 2016 годом у аэропорта Минск наблюдается прирост на 20,2%, или на 660 тысяч пассажиров. «Введенный 5-дневный безвизовый режим дал дополнительно нам около 80 тысяч пассажиров. Приросту способствовали также новые маршруты „Белавиа“ и приход в аэропорт новых авиакомпаний (Иракские авиалинии и российская „Ямал“)», — сказал Корнев.
Топ-менеджер не смог оценить, какой прирост минскому аэропорту обеспечило закрытие авиасообщения между Украиной и Россией. При этом он отметил, что «Минск взял один из больших объемов, но еще остаются Кишинев, Стамбул, Варшава и Рига». «Пассажир выбирает между удобством обслуживания и ценой. Мы сделали стыковку очень удобной: пассажир находится у нас в аэропорту не больше часа. Контроль происходит в автоматическом режиме, благодаря тому что в 2014 году установили досмотровое оборудование третьего поколения. Что это такое, третье поколение? Это рекомендация аэропортам Европы перейти на такое оборудование к 2020 году», — сказал он.
Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров
Василий Корнев также сказал, что строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту идет согласно утвержденному графику работ, «отставания нет». «Поэтому 7 ноября [2018 года] должно состояться открытие», — заверил он.
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В 2017 году Национальный аэропорт Минск обслужит более 4 млн пассажиров. Об этом TUT.BY сообщил заместитель директора по производству столичного аэропорта Василий...
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