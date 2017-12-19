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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, Беларусь голосовала против

19.12.2017 23:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Генеральная ассамблея ООН 19 декабря поддержала резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе, сообщают украинские и российские СМИ. Инициаторы резолюции — украинская делегация.


Фото: Reuters

Документ поддержали 70 стран — членов ООН, 26 стран выступили против, а 76 воздержались. Поддержали инициативу большинство европейских стран, США, Грузия. Против выступили Россия, Китай, Беларусь, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, ЮАР и другие. Воздержались многие страны Ближнего Востока, Египет, ОАЭ, Оман, а также Бразилия, Сальвадор, Чили.

Ранее в ноябре третий комитет 72-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции. Тогда МИД Украины заявил, что «резолюция имеет цель заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав и основных свобод человека».

В резолюции фиксируется, что между Россией и Украиной идет «международный вооруженный конфликт». Россия в резолюции называется «оккупирующей державой».

Согласно резолюции, Россию призывают выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по делу Украины против России. Тогда суд постановил ввести меры для защиты и обеспечения прав украинцев и крымских татар на территории Крыма. К тому же Россия в Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке. Помимо прочего, Россию призывают обеспечить доступ к полуострову международным мониторинговым миссиям.

Соавторами документа стали 42 страны, среди которых Австралия, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, США и другие.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие резолюции и поблагодарил «настоящих друзей украинского Крыма».

«Сегодняшняя резолюция — это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», — написал он на своей странице в Facebook.

 
 
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Генеральная ассамблея ООН 19 декабря поддержала резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе.

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