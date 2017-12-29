Проблемные активы банков в конце года возобновили рост

Доля проблемных активов белорусских банков на 1 декабря 2017 года выросла до 13, 2 % после 12,8% на начало октября и 13% на начало ноября . Годовой максимум — 14,2% — был отмечен на конец апреля. По статданным Нацбанка , за ноябрь в абсолютном выражении проблемные активы выросли на 18 6 млн рублей.

На 1 декабря проблемные активы составляли 5,486 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем на начало года.

За весь 2016 год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами.

Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того, констатирует Нацбанк , реальные объемы проблемной задолженности выше, так как кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по группам низкого риска только из-за госгарантий. « В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше », — признают в Нацбанке.

Белорусские банки в конце года выра зили «значительную обеспокоенность» тем, что у них ограничены возможности возврата проблемных долгов, сообщал БелаПАН . Б анки обращают внимание на то, что сегодня они не могут продавать с дисконтом токсичные активы небанковским организациям, которые специализируются на работе с проблемными должниками. Кроме этого, банковское сообщество в своем обращении в Нацбанк констатировало, что в процессе банкротства должника требования банков удовлетворяются практически в последнюю очередь (несмотря на то, что кредиты выдавались под залог имущества).

Банки предлагают повысить приоритет требований банков как залоговых кредиторов в процессе банкротства должника, а также разрешить им продавать проблемные активы с дисконтом небанковским организациям, которые специализируются на работе с проблемными должниками.

Нацбанк отмечает, что уже подготовлен проект соответствующего указа президента. Регулятор также сообщил, что ведет работу с госорганами по повышению приоритетности требований залоговых кредиторов в процессе банкротства должника.