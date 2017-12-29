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Проблемные активы банков в конце года возобновили рост
30.12.2017 09:50 — Новости Экономики | Tut.by
Доля проблемных активов белорусских банков на 1 декабря 2017 года выросла до 13,2% после 12,8% на начало октября и 13% на начало ноября. Годовой максимум — 14,2% — был отмечен на конец апреля. По
На 1 декабря проблемные активы составляли 5,486 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем на начало года.
За весь 2016 год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами.
Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того,
Белорусские банки в конце года выразили «значительную обеспокоенность»тем, что у них ограничены возможности возврата проблемных долгов,
Банки предлагают повысить приоритет требований банков как залоговых кредиторов в процессе банкротства должника, а также разрешить им продавать проблемные активы с дисконтом небанковским организациям, которые специализируются на работе с проблемными должниками.
Нацбанк отмечает, что уже подготовлен проект соответствующего указа президента. Регулятор также сообщил, что ведет работу с госорганами по повышению приоритетности требований залоговых кредиторов в процессе банкротства должника.
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На 1 декабря проблемные активы составляли 5,486 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем на начало года.
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