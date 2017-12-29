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Проблемные активы банков в конце года возобновили рост

30.12.2017 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Доля проблемных активов белорусских банков на 1 декабря 2017 года выросла до 13,2% после 12,8% на начало октября и 13% на начало ноября. Годовой максимум — 14,2% — был отмечен на конец апреля. По статданным Нацбанка, за ноябрь в абсолютном выражении проблемные активы выросли на 186 млн рублей.

На 1 декабря проблемные активы составляли 5,486 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем на начало года.

За весь 2016 год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами.

Доля проблемных активов остается высокой, несмотря на значительные усилия государства по их «разгребанию». Более того, констатирует Нацбанк, реальные объемы проблемной задолженности выше, так как кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по группам низкого риска только из-за госгарантий. «В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — признают в Нацбанке.

Белорусские банки в конце года выразили «значительную обеспокоенность»тем, что у них ограничены возможности возврата проблемных долгов, сообщал БелаПАН. Банки обращают внимание на то, что сегодня они не могут продавать с дисконтом токсичные активы небанковским организациям, которые специализируются на работе с проблемными должниками. Кроме этого, банковское сообщество в своем обращении в Нацбанк констатировало, что в процессе банкротства должника требования банков удовлетворяются практически в последнюю очередь (несмотря на то, что кредиты выдавались под залог имущества).

Банки предлагают повысить приоритет требований банков как залоговых кредиторов в процессе банкротства должника, а также разрешить им продавать проблемные активы с дисконтом небанковским организациям, которые специализируются на работе с проблемными должниками.

Нацбанк отмечает, что уже подготовлен проект соответствующего указа президента. Регулятор также сообщил, что ведет работу с госорганами по повышению приоритетности требований залоговых кредиторов в процессе банкротства должника.

 
 
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На 1 декабря проблемные активы составляли 5,486 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем на начало года.

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