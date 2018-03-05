Данкверт предрекает новые сложности для Беларуси с 1 июля

Беларусь может столкнуться с новыми сложностями при поставках сельхозпродукции в Россию после 1 июля 2018 года, когда начнет действовать электронная ветеринарная сертификация. Об заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт эфире телеканала «Россия 24».



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Он посоветовал Минсельхозпроду Беларуси решить «вопросы электронной прослеживаемости». «Вот наступит 1 июля, мы электронные ветсертификаты будем иметь. А белорусская продукция как будет въезжать? По бумажным? А у нас их уже никуда не запишешь. У нас они должны быть в электронном виде. Мы не будем на границе исправлять и вносить бумажные сертификаты в электронный вид. У нас на это просто людей нет», — сказал Данкверт. «Мы просто не будем такую продукцию впускать», — добавил он.

По его словам, уже ряд стран — «Чили, Голландия, многие европейские страны» — используют электронные ветсертификаты в торговле с Россией. «А близкие нам страны почему-то не хотят», — сказал Данкверт.

Напомним, что в настоящее время Минск и Москва ведут переговоры по поставкам из Беларуси в Россию молока и сливок, поступающих наливом, а также сухого молока и сыворотки. Россельхознадзор планировал запретить поставки молочной продукции из Беларуси с 26 февраля, затем этот срок был перенесен на 5 марта, а потом на 15 марта . С чем связаны переносы? «Это время нужно для того, чтобы сблизить позиции», — ответил сегодня глава Россельхознадзора.

По его словам, с 2016 года ведомство отправило «белорусским коллегами 71 письмо с предупреждениями, просьбами усилить внимание, озаботиться ситуацией». «Они что-то делали, что-то не делали. Когда обнаружений нарушений стало больше, мы стали принимать меры [по ограничению поставок продукции отдельных предприятий]», — сказал Сергей Данкверт. Он также считает, что через Беларусь может поставляться не только белорусская фальсифицированная продукция, но и продукция из стран, находящихся под российским продовольственным эмбарго.

С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК в лице бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского , заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны. 1 марта Александр Лукашенко поручил разобраться с проблемными вопросами поставок белорусского молока в Россию. А уже на следующий день президент Беларуси назвал ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом».