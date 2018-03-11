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НАБОЛЕЛО: “Читаю завистников и смеюсь! Кто из вас откажется от “трешки” за $15 тыс?” - льготница о ненависти в сети и простой человеческой “халяве”
12.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
- Когда читаешь комментарии и видишь, как у нас в Беларуси ненавидят льготников, просто удивляешься. Кажется, дай этим ненавистникам “калаш” в руки - они нас, многодетных матерей и отцов, семьи, которые по 20 лет ждали своей очереди построить недорогую квартиру, просто к стенке поставят. И только потому, что сами не попали в эту программу. Но если бы они туда попали, то разве пренебрегли бы такой возможностью?
Если среди вас найдется доблестный герой, который мог построить фактически бесплатную квартиру и решил от нее отказаться - пусть первый бросит в меня камень. А с остальных “хейтеров” я читаю и смеюсь. Ребята, да вы же просто не попали в этот поезд! И поэтому готовы разорвать меня на части - ту, которой больше повезло.
Я скрываю свою личность не потому, что мне стыдно. А потому, что я банально не хочу отвечать на глупые вопросы и иметь повышенное внимание в мою сторону. Знаете, при такой ненависти к льготникам, могут быть нехорошие последствия даже для моих детей. Как можно обрушивать на людей столько злобы просто потому, что те имели возможность по закону построить недорогое жилье?
До декрета я работала, работаю сейчас и так же, как и вы, плачу налоги. Мой муж платит налоги. Мои дети будут платить налоги. По сути, мы просто вернули наши налоги себе.
С чего началась эта история? Постановление Совмина о поддержке многодетных семей N 831 было подписано в 2004 году. Мой ребенок родился в начале 2005-го. Я родила его не ради квартиры и вообще не интересовалась никакими указами: родился и родился. К тому времени у нас с мужем была в собственности трехкомнатная квартира и двое детей. Когда замаячил третий, я переживала, потянем ли. Думала, придется тяжело.
Но потом узнала об этой возможности, естественно, как только у нас родился малыш. Мы быстро собрали все документы и стали на очередь в исполком. Нам сразу предоставили выбор строящихся квартир. Мы как-то поначалу не вникли в тему и думали, что по льготной цене государство даст построить только недостающие метры (нас было пятеро, и не хватало 37 кв.м.), остальное придется платить по рынку. А оказалось, что можно взять всю квартиру по льготной цене. И мы взяли самую большую квартиру из тех, что нам предложили - 80 кв.м. общей площади. На момент строительства метр в ней стоил $290, при средней цене по рынку - $1200 за “квадрат”.
Мы даже думали: может отказаться и подождать “четырешку”? Но я сказала мужу: “не нужно играть в азартные игры с государством - себе дороже будет. Халява очень скоро закончится. Поэтому бери сейчас то, что есть”. Я ведь знаю, что такое политика, и что “бесплатные квартиры” раздаются не для рождаемости, а для популизма. Не верила в эту внезапную государственную щедрость, и оказалась права.
Халява продлилась ровно 3 месяца. С апреля 2006 года льготные цены выросли почти вдвое, а потом и еще повысились. Те, кто строился позже - и заплатили дороже, и ждали черт знает сколько. А сейчас очередь нуждающихся вообще не движется.
Итак, мы взяли “трешку” в Сухарево общей площадью 80 кв.м. с хорошей, классной планировкой, с эркером в гостиной, с большой кухней (11 кв.м) и кладовкой. Была еще Лошица, но там и квартиры были поменьше, и инфраструктуры никакой: новостройка в поле. С 4 января 2006 года мы заключили договор на строительство квартиры в доме, который уже достиг 4-го этажа. Вся квартира обошлась бы нам чуть больше, чем в 23 тыс., $12,5 тыс. из них нам нужно было выплатить до апреля - это деньги за те метры, в которых мы не нуждались. На остальные распространялся льготный кредит.
Мы заплатили эти $12,5 тыс. достаточно легко – мой муж хорошо зарабатывал, и 25 декабря 2006 года получили заветные ключи. Получили бы и раньше, но эпопея с обучением пользованию газовым оборудованием оттягивала приятный момент.
Потом нам еще произвели пересчет, и оказалось, что метр стоил $283, а не $290. И это - в новостройке с чистовой отделкой! А на оставшуюся сумму (Br22 млн. старыми) нам оформили льготный кредит на 40 лет с ежемесячным платежом - 41 тыс. неденоминированных рублей (4 рубля на современные деньги). Вот кто из людей, которые будут меня гнобить, отказался бы от такой халявы? Уверена, что никто!
25 декабря 2006 года мы вошли в новую “трешку” в Сухарево как хозяева. У меня все дети были несовершеннолетние, старший ходил в школу, младший был на грудном вскармливании, желания переезжать у меня не было никакого, тем более что я и так жила в “трешке”. Да, в Сухарево квартира больше и лучше. Но что такое переезд для многодетной семьи? Бросать школы, сады, кружки, секции, участкового врача и искать все это в новом районе почти без инфраструктуры?
Рассматривали вариант продать обе “трешки” и купить большую “четырешку” в хорошем районе с ремонтом и мебелью. Но на льготной квартире у меня числился кредит. Продать ее можно было только через 5 лет после его погашения. И в моем случае без вариантов.
А взятки чиновникам давать, чтобы разрешили продажу для улучшения условий – увольте!
В общем, новую квартиру мы решили сдавать. Завезли туда старую мебель, стиральную машину, а себе купили все новое. С тех пор прошло 11 лет, и там всегда были квартиранты. Потому что я человек не жадный, сдаю ее по среднестатистический цене - $300-380 в зависимости от рынка. Для меня главное - получить арендатора, который будет долго жить, исправно платить ренту и держаться за этот вариант.
Это стало особенно важно, когда ввели запрет на сдачу квартир, построенных с привлечением льготных кредитов. Мы были вынуждены просить квартирантов, чтобы они никому не открывали двери и не реагировали на «чужие» звонки в домофон. Да, немножко нарушали закон. Но недолго.
Благодаря инфляции за 8 лет от 22 млн. неденоминированных рублей осталось не больше $1000. Мы выплатили эту тысячу и сдавали уже спокойно. Ну пусть еще $1000 мы заплатили за 8 лет ежемесячными налогами. Итого на квартиру мы потратили $15 тыс.
Как я собираюсь распорядиться этой квартирой в будущем? Решить жилищный вопрос своим детям. Всем поровну. Это сродни материнскому капиталу. Нам с мужем останется наша “трешка”, а между детьми как-нибудь поделим “трешку” в Сухарево.
Я не планировала трех детей, так получилось. Когда человек приходит в мир, он не спрашивает, хочешь ты этого или нет. Он просто приходит. Но я нисколько не жалею о том, что каждый из них появился на свет. Если бы знать, что четвертый будет таким же как эти трое - родила бы, наверное, и четвертого. Но, честно говоря, надоело в декрете быть. Хотелось в люди.
Я знаю семью, в которой третьего ребенка родили ради квартиры. Считаю и это совершенно нормальным. Вот смотрите: он - милиционер, она - продавщица, жили в общежитии с двумя детьми. И понимали, что единственная возможность решить жилищный вопрос - родить третьего. Или до конца жизни куковать вчетвером в общаге? Тем двоим детям разве лучше от этого было бы? Поверьте, третий ребенок так же любим, как и первые двое. Да, тяжеловато содержать семью из 5 человек на зарплату простого участкового. Но они крутятся.
Самая большая статья расходов на детей в моей семье - это образование. Оно у нас только условно бесплатное. Школа тянет из родителей очень много денег: форма, питание, «добровольные» взносы. Но школы недостаточно. Когда мой ребенок говорит мне, что хочет пойти на курсы, в кружок или спортивную секцию, мы платим $150 в месяц, потому что знаем, что это нужно. Мы хотим открыть для них много дверей. А уж как они их используют, решение за ними. Так что дети из многодетных семей ничем не обделены.
При этом я сомневаюсь, что эта программа реально повысила рождаемость в стране. Если и был эффект, то краткосрочный. Стимулировать рождаемость нужно уровнем жизни, социальной и «моральной» защищенностью матерей и отцов. Чтобы в случае развода чаще женщина не оставалась одна с четырьмя детьми на руках и не судилась всю жизнь с бывшим мужем за алименты.
Но мешать людей с грязью за то, что они воспользовались возможностью, которой воспользовался бы каждый на их месте - это ханжество и глупость. Вы просто не смогли родить: может денег на троих детей не хватало, может – здоровья, может не от кого было. У каждого своя история. А я всё смогла и сумела! Так что, как говорится, каждому по способностям.
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Ведущая рубрики: Анна Копричева
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НАБОЛЕЛО: “Читаю завистников и смеюсь! Кто из вас откажется от “трешки” за $15 тыс?” - льготница о ненависти в сети и простой человеческой “халяве”
Маргарита (имя изменено) не планировала быть многодетной матерью, но совершенно не жалеет о трех детях и 9 годах декрета. Тем более, что повезло ей не только с детьми:...
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