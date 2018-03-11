НАБОЛЕЛО: “Читаю завистников и смеюсь! Кто из вас откажется от “трешки” за $15 тыс?” - льготница о ненависти в сети и простой человеческой “халяве”

- Когда читаешь комментарии и видишь, как у нас в Беларуси ненавидят льготников, просто удивляешься. Кажется, дай этим ненавистникам “калаш” в руки - они нас, многодетных матерей и отцов, семьи, которые по 20 лет ждали своей очереди построить недорогую квартиру, просто к стенке поставят. И только потому, что сами не попали в эту программу. Но если бы они туда попали, то разве пренебрегли бы такой возможностью?

Если среди вас найдется доблестный герой, который мог построить фактически бесплатную квартиру и решил от нее отказаться - пусть первый бросит в меня камень. А с остальных “хейтеров” я читаю и смеюсь. Ребята, да вы же просто не попали в этот поезд! И поэтому готовы разорвать меня на части - ту, которой больше повезло.

Я скрываю свою личность не потому, что мне стыдно. А потому, что я банально не хочу отвечать на глупые вопросы и иметь повышенное внимание в мою сторону. Знаете, при такой ненависти к льготникам, могут быть нехорошие последствия даже для моих детей. Как можно обрушивать на людей столько злобы просто потому, что те имели возможность по закону построить недорогое жилье?

До декрета я работала, работаю сейчас и так же, как и вы, плачу налоги. Мой муж платит налоги. Мои дети будут платить налоги. По сути, мы просто вернули наши налоги себе.



