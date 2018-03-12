Очередь, списки, «я только спросить» и макароны — как белорусы добывают квартиры по $1047 за метр в доме на Скрипникова

По приходу к зданию «Минскстроя» в 8.00 журналиста Realt.by направили в «хвост» очереди и предложили там записаться на вторую партию квартир, которые будут продаваться после выхода второй декларации.

— А когда выйдет декларация? — задаю вопрос.

— Может, через месяц, — отвечают из очереди.

— А может, и через два, — уточняет молодой человек Сергей.

— Что вы делаете в этой очереди? — задаю вопрос Сергею.

— Мы отслеживаем ситуацию, мониторим и собираемся покупать в доме квартиры, если по второй декларации нас устроит цена и этажи, — отвечает он за себя и других.

— Получается, что вы уже не попадаете в число претендентов на квартиры по первой декларации? — задаю ему следующий вопрос.

— По первой декларации мы не попадаем, но и предложенные этажи нас не интересуют, — отвечает Сергей.

— Так всё-таки, когда выйдет вторая декларация? Лично мне об этом ничего не известно, — спрашиваю я.

— Когда-то она выйдет, потому что дом надо продать, — говорит Сергей.

— И вы всё это время будете приходить сюда и отмечаться в списках? — задаю я следующий вопрос.

— Это не так сложно. Мы безработные, поэтому можем стоять здесь целыми сутками и отмечаться каждый день, — то ли всерьёз, то ли в шутку отвечает Сергей. — Живая очередь на текущий дом сформировалась уже неделю назад.