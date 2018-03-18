Шик, блеск, красота! Готовые квартиры с отделкой от «КМК-ИНВЕСТ» в ЖК «Новый Заславль» не оставляют равнодушными никого

Опыт компании «КМК-ИНВЕСТ», которой уже не раз приходилось реализовывать готовые квартиры в ЖК «Новый Заславль» «под ключ», говорит о том, что такие жилые помещения, как правило, востребованы одинокими юношами и девушками и семейными парами, переезжающими в Заславль на новое местожительства из других населенных пунктов Беларуси. Они с удовольствием покупают квартиры с полной отделкой и мебелью и в зависимости от своих предпочтений и вкуса выбирают только цветовую гамму. Очень важно, что застройщик может это предложить!

Все квартиры формата «ПРЕСТИЖ», в каком цвете они не были бы выполнены, находят своего изысканного покупателя.

Варианты для тех, кто обустроит квартиру по своему вкусу

Квартиры формата «СТАНДАРТ» имеют полную отделку. На полах в кухне, коридоре и комнатах уложен качественный ламинат 32 класса. Потолки окрашены белой краской, стены оклеены виниловыми обоями под покраску.

В санузлах стены на всю высоту окрашены краской бежевого цвета, на полу уложена плитка.

В ванной комнате оборудована белая акриловая ванна, а также смесители, умывальник и полотенцесушитель цвета хром.

Квартиры формата «СТАНДАРТ» популярны благодаря тому, что в них сразу можно въехать и жить, а затем постепенно самостоятельно выполнять отделку санузлов. Такое предложение особенно интересно для тех, у кого есть желание поменять ванну на душевую кабину, подобрать плитку и сантехнику на свой вкус и кошелек.

«КОМФОРТ»: покупаем и сразу живем, спустя время делаем ремонт

Отделка в квартирах формата «КОМФОРТ» идентична отделке в квартирах «СТАНДАРТ». Однако, в отличие от «СТАНДАРТА», в «КОМФОРТЕ» в санузлах стены облицованы плиткой. Полностью смонтирована сантехника – акриловая ванна, умывальник, смесители, полоценцесушитель. В туалетной комнате оборудован унитаз.