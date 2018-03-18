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Шик, блеск, красота! Готовые квартиры с отделкой от «КМК-ИНВЕСТ» в ЖК «Новый Заславль» не оставляют равнодушными никого
19.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В последнем третьем жилом доме № 63, корп. 2, комплекса предлагаются квартиры как с отделкой, так и без нее.
10-этажный жилой дом имеет четыре подъезда и рассчитан на 170 самых популярных одно- и двухкомнатных квартир. В первом и втором подъездах предлагаются квартиры нового формата «СТАНДАРТ», «КОМФОРТ» и «ПРЕСТИЖ» только с отделкой, выполненные в современном стиле, в светлых или темных тонах и разной степени сложности.
Жилые помещения привлекают не только удачной оптимальной планировкой, но и качеством отделки современными строительными материалами. Пожалуй, такого уникального предложения от застройщика вы не найдете на рынке больше нигде!
Для тех, кто хочет все и сразу!
Самые завораживающие меблированные квартиры формата «ПРЕСТИЖ» имеют высокий уровень отделки и оборудованы мебелью. Жилые помещения выполнены «под ключ», куда сразу можно заселяться и жить. Правда, из 9 квартир 4 уже нашли своих хозяев. В продаже остаются 5 одно- и двухкомнатных квартир.
Общая площадь однокомнатных квартир «ПРЕСТИЖ» составляет 44,5 кв.м, из них кухня – 10-11 кв.м.
Заходим в однокомнатную квартиру №15 на четвертом этаже.
Отделка и меблировка квартиры, как, впрочем, и всех остальных квартир «ПРЕСТИЖ», выполнена в едином стиле по индивидуальному дизайн-проекту. Жилое помещение отличает яркая цветовая гамма.
В жилой комнате стены оклеены фактурными виниловыми обоями и окрашены. Примечательно, что их можно несколько раз перекрашивать в любой цвет. На полу уложен ламинат высокого 32 класса, устроен навесной потолок. Комод, шкаф, гарнитур создают уют в комнате и не перегружают жизненное пространство.
Впечатляет своими яркими красками и кухня (10,3 кв.м). Здесь, как и в комнате, стены оклеены обоями и окрашены, на полу уложена керамическая плитка. Потолок также окрашен краской белого цвета. Рабочая поверхность стены, где оборудован кухонный гарнитур, облицована керамической плиткой. С кухни имеется выход на лоджию.
Кухня полностью оборудована всей необходимой встроенной техникой. Здесь есть посудомоечная машина, варочная, духовой шкаф, вытяжка, холодильник с морозильником.
В коридоре, как в комнате и кухне, стены оклеены виниловыми обоями и окрашены, на полу уложена идентичная кухне керамическая плитка, оборудован большой встроенный зеркальный шкаф для одежды.
В туалетной и ванной комнате стены оштукатурены и облицованы керамической плиткой, на полу уложена плитка.
В туалетной комнате кроме унитаза оборудован умывальник, что для жилых помещений - достаточно редкое явление.
В ванной комнате установлена акриловая ванна, тумба с умывальником и все необходимое сантехническое оборудование.
Такая квартира, скорее всего, подойдет одинокому молодому человеку или девушке, а также молодой семье.
Переходим в соседнюю двухкомнатную квартиру № 16. Общая площадь жилого помещения насчитывает 66 кв.м, кухня - 10,3 кв.м.
Отделка «двушки» по качеству материалов такая же, как и «однушки». Единственное ее отличие в том, что потолки в жилой комнате и спальне выполнены из гипсокартона и вместе со стенами окрашены в более спокойные светлые тона.
Оцените жилую комнату. Мебель и текстиль подобраны в цвет отделки стен (обои под покраску), пола (ламинат) и потолка.
В спальне идентичная отделка, но в ней нет мебели.
Отделка кухни по цветовой гамме повторяет жилую комнату и спальню.
В нее гармонично вписывается кухонный гарнитур со встроенной техникой. Обратите внимание, что духовой шкаф и варочная встроены в разные части гарнитура. Это новая тенденция, которая позволяет создать дополнительные удобства для хозяйки. Сам кухонный гарнитур облицован шпоном ясеня, поэтому не дешевый. В отличие от кухонного гарнитура в однокомнатной квартире, в «двушке» в него входит дополнительный шкаф. Ведь сама по себе двухкомнатная квартира предполагает наличие большего количества жильцов, чем «однушка».
В ванной и туалетной комнате, кухне и коридоре на полу уложена керамическая плитка.
Стены в ванной комнате облицованы плиткой коричнево-бежевого тона, устроена большая тумба со встроенным умывальником.
В туалетной комнате в отличие от однокомнатной квартиры нет умывальника.
В коридоре оборудован встроенный шкаф. В дополнение к нему – гарнитур для одежды и обуви.
Опыт компании «КМК-ИНВЕСТ», которой уже не раз приходилось реализовывать готовые квартиры в ЖК «Новый Заславль» «под ключ», говорит о том, что такие жилые помещения, как правило, востребованы одинокими юношами и девушками и семейными парами, переезжающими в Заславль на новое местожительства из других населенных пунктов Беларуси. Они с удовольствием покупают квартиры с полной отделкой и мебелью и в зависимости от своих предпочтений и вкуса выбирают только цветовую гамму. Очень важно, что застройщик может это предложить!
Все квартиры формата «ПРЕСТИЖ», в каком цвете они не были бы выполнены, находят своего изысканного покупателя.
Варианты для тех, кто обустроит квартиру по своему вкусу
Квартиры формата «СТАНДАРТ» имеют полную отделку. На полах в кухне, коридоре и комнатах уложен качественный ламинат 32 класса. Потолки окрашены белой краской, стены оклеены виниловыми обоями под покраску.
В санузлах стены на всю высоту окрашены краской бежевого цвета, на полу уложена плитка.
В ванной комнате оборудована белая акриловая ванна, а также смесители, умывальник и полотенцесушитель цвета хром.
Квартиры формата «СТАНДАРТ» популярны благодаря тому, что в них сразу можно въехать и жить, а затем постепенно самостоятельно выполнять отделку санузлов. Такое предложение особенно интересно для тех, у кого есть желание поменять ванну на душевую кабину, подобрать плитку и сантехнику на свой вкус и кошелек.
«КОМФОРТ»: покупаем и сразу живем, спустя время делаем ремонт
Отделка в квартирах формата «КОМФОРТ» идентична отделке в квартирах «СТАНДАРТ». Однако, в отличие от «СТАНДАРТА», в «КОМФОРТЕ» в санузлах стены облицованы плиткой. Полностью смонтирована сантехника – акриловая ванна, умывальник, смесители, полоценцесушитель. В туалетной комнате оборудован унитаз.
В коридоре и кухне на полу уложена плитка. Стены в комнатах оклеены виниловыми обоями, но не окрашены.
Квартиры формата «КОМФОРТ» привлекают к себе людей, которые заинтересованы въехать в готовую с отделкой квартиру. Такое предложение особенно интересно для тех, кто покупает свою первую квартиру с привлечением кредитных средств. Это позволяет им переехать в собственное жилье, выплачивать кредит и через какое-то время делать ремонт на свой вкус.
Для тех, кто полностью полагается на свой вкус
В 3 и 4 подъездах дома находятся квартиры без отделки разных планировок и площади. Например, в 3-м подъезде на выбор покупателей представлены двухкомнатные квартиры общей площадью 62, 64 и 66 кв.м.
Квартиры без отделки заинтересуют тех, кто имеет свой взгляд и предпочтения на ремонт.
Цена вопроса
Цена квадратного метра квартир в третьем жилом доме № 63, корп. 2, ЖК «Новый Заславль» составляет $750. Однако за отделку и меблировку квартир придется доплатить.
Стоимость отделки на разные форматы квартир
Цена квартиры в доме зависит и от ее расположения на этаже. Чем выше – тем дороже. Стоимость «квадрата» на первом и последнем этаже отличается на $50. С десятого этажа открываются панорамные виды на город.
Что получают жильцы комплекса
Компания «
Заказчик строительства имеет свою отличительную особенность. Он продает только готовые квартиры, тем самым обезопашивая покупателей от всевозможных рисков, возникающих при строительстве жилья долевым способом. Такова стратегия застройщика, она оправданна, жизнеспособна, проверена временем и успешно работает.
В мае 2015 года силами компании в центре города на ул. Советской сдан в эксплуатацию первый жилой дом на 205 квартир в составе ЖК «Новый Заславль». В начале декабря 2016 года введен второй жилой дом на 130 квартир. В ноябре 2017 года, со сдачей в эксплуатацию третьего жилого дома на 170 квартир, завершена реализация крупного инвестиционного проекта.
Привлекают фасады домов, выполненные в гармоничных тонах с преобладанием желто-коричневых оттенков. С 8-го этажа предусмотрены французские балконы, которые придают жилым помещениям более изящный и изысканный вид.
Три жилых дома объединены общей дворовой огороженной территорией. Здесь организованы проезды, парковки для автомобилей и велосипедов, пешеходные дорожки, тротуары, места для отдыха, детские игровые и баскетбольная площадки, уличные спортивные тренажеры (WorkOut площадка), которые создают все условия для комфортной жизни.
В каждом доме создано товарищество собственников, которое руководит и отвечает за комфортные условия проживания и безопасность жильцов.
Почему стоит купить квартиру в Заславле
Заславль расположен в ближайшем пригороде Минска. Скоростная трасса позволяет ехать на машине со скоростью 100 км/час. На дорогу от центра столицы до центра Заславля уходит всего 25-30 минут, что порой гораздо быстрее позволяет доехать сюда, чем из одного минского района в другой.
До столицы регулярно курсируют автобусы и городские маршрутные такси. Добраться до города за 30 минут можно и на электричке. Кстати, железнодорожная станция «Беларусь» находится недалеко от ЖК «Новый Заславль».
Город имеет хорошо развитую инфраструктуру, привычную минчанам, – детские сады, школы, поликлиника, отделение больницы, стадионы, магазины. Рядом с жилым комплексом находятся рынок и детский городской парк.
По сравнению с мегаполисом, здесь спокойно и уютно, что так необходимо для комфортной жизни каждому человеку.
Покупая готовую квартиру у «КМК-ИНВЕСТ», каждый новосел понимает, что он платит деньги за готовое жилье с комфортной жизненной средой и высокое качество строительства, но по ценам пригорода.
Многие минчане и жители других населенных пунктов Беларуси уже стали счастливыми новоселами комплекса. Теперь выбор остается за вами!
По всем вопросам покупки квартиры в ЖК «Новый Заславль» надо обращаться в отдел продаж в г. Заславле, который расположен в квартире № 16 (1 подъезд, 4 этаж) жилого дома № 63/2 на ул. Советской, а также по телефонам: (029) 171-07-07, 8 (029) 271-07-07, 8 (029) 239-06-26, 8 (029) 339-06-26.
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Шик, блеск, красота! Готовые квартиры с отделкой от «КМК-ИНВЕСТ» в ЖК «Новый Заславль» не оставляют равнодушными никого
В ноябре прошлого года компания «КМК-ИНВЕСТ» сдала в эксплуатацию последний третий жилой дом в комплексе «Новый Заславль». Половина квартир в доме уже успешно...
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