В Минске пройдет крупнейшая конференция по электронной коммерции

В Минске 30 марта пройдет E-commerce Day – крупнейшая ежегодная конференция по электронной коммерции. Она соберет вместе бизнесменов, предпринимателей и топ-менеджеров из разных сегментов интернет-бизнеса – от главы инвестфонда до представителя мирового IT-гиганта, рассказали в Альфа-Банке, который выступил генпартнером мероприятия.

Конференция призвана задать вектор развития интернет-торговли и электронной коммерции в Беларуси. На ней обсудят текущее состояние рынка и основные тенденции, а заодно обменяются прогнозами и оценят эффективные стратегии и бизнес-модели. Советами и лайфхаками поделятся эксперты сразу трех стран – Беларуси, России и Украины.

На мероприятии выступят инвесторы, бизнесмены и топ-менеджеры. В частности, глава инвестфонда «Зубр Капитал» Олег Хусаенов расскажет об инвестициях в e-commerce, а региональный директор в странах СНГ «Цайняо» (Alibaba Group) Алекс Васильев обсудит роль логистики в глобальной интернет-торговле. С докладом о платежах в пользу третьих лиц выступит представитель Нацбанка Татьяна Рускевич. Предусмотрена также дискуссия на тему настоящего и будущего белорусской электронной коммерции.

«Развитие электронной коммерции – один из самых актуальных трендов для Беларуси. Большинство предприятий малого и среднего бизнеса используют интернет для поиска клиентов, проведения маркетинговых кампаний, совершения платежей, выстраивания логистических и бизнес-процессов, – отметила Ольга Солоненко, заместитель директора департамента массового бизнеса Альфа-Банка. – Банки тоже очень гибко реагируют на инновации: в частности, мы предлагаем совершать самые распространенные операции в мобильном и интернет-банке для юрлиц. И судя по динамике пользователей, аудитория тех, кто переходит на электронную коммерцию, среди белорусских предпринимателей и фирм растет стремительно».

В E-commerce Day, как ожидается, примут участие около 600 предпринимателей. Их ожидают 8 историй успеха и 8 мастер-классов по маркетингу и ведению бизнеса. Пройдет мероприятие 30 марта в отеле «Ренессанс».