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Верхнедвинские животноводы награждены за победу в области

22.05.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Коллектив ОАО «Шайтерово», несомненно, может  гордиться своими показателями в производстве сельскохозяйственной продукции. Их достигают люди, которые здесь работают. 

Верхнедвинские животноводы награждены за победу в области

Е. Дрижову и Е. Автухову (слева направо) поздравляет Е. Зуй.

По итогам областного соревнования по производству молока, которые ежемесячно подводит обком профсоюза работников АПК, оператор машинного доения Елена Дрижова заняла 2-е место. Награда Елены Викторовны заслуженная и достойная. И далеко не первая. Она не единожды становилась победительницей соревнований различного уровня. Так что высокий профессионализм, основанный на трудолюбии и ответственности, подтвердился в очередной раз.
А вот оператор по выращиванию и откорму свиней Елена Автухова, можно сказать, в своей профессии новичок. На свинокомплекс пришла работать всего полгода назад, кардинально поменяв профессию, и за такой небольшой срок добилась отличного результата. В группе, с которой она работала, поголовье свиней составляло 1400 голов. Показатели, благодаря которым её труд удостоен высокой награды, впечатляют: среднесуточный привес – 984 грамма, а сохранность поголовья – 99,7%.
— Ко мне попадают поросята весом в 45 килограммов, — говорит женщина. — А в конечном итоге средний вес при реализации составляет 125 кг. Мне интересно наблюдать, как животные растут. Главное, следить, чтобы им было чисто, сухо и поступал свежий воздух.
О том, что пришлось сменить профессию, Елена Автухова ничуть не жалеет. Новая работа приносит удовлетворение, да и зарплату хозяйство выплачивает достойную. Правда, теперь она работает уже с «малышами», начиная с месячного возраста. Их теперь у неё 3500.
За добросовестный труд, увеличение объёмов и достижение лучших результатов по производству мяса свиней в области ей присуждено первое место.
— Это стало неожиданностью, но очень приятной, — призналась женщина. – Ведь я работала не ради наград. К тому же этот диплом я получила и благодаря помощи, советов тех, с кем работаю.
Поздравляя Елену Дрижову и Елену Автухову, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Зуй вручила им дипломы, а также денежные премии, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото автора.

 
 
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