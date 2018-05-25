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Суд оправдал обвиняемого в коррупции директора предприятия "ЖодиноАгроПлемЭлита"

25.05.2018 18:26 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 25 мая. Судом Жодино постановлен оправдательный приговор по уголовному делу в отношении директора "ЖодиноАгроПлемЭлита", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 430 УК и ч. 2 ст. 295 УК, сообщает Верховный суд Беларуси.

Руководитель является фигурантом большого дела о махинациях в агропромышленном комплексе. Напомним, речь идет о получении взяток за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции (кормовых добавок и ветеринарных препаратов). Среди обвиняемых, как сообщал Следственный комитет, бывшие руководители УП "Минская овощная фабрика", ОАО "Слонимский мясокомбинат", УП "ЖодиноАгроПлемЭлита", ОАО "Смолевичский райагросервис", ОАО "Вилейский комбикормовый завод", УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт".

По информации ВС, обвиняемый "признан невиновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, за выполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получении взятки), а также в совершении незаконных приобретении, перевозке и хранении боеприпасов". Руководитель предприятия оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступлений.

Мера пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу отменена, он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Прокурору Жодино отказано в иске, заявленном в интересах государства в лице Министерства финансов к обвиняемому, о взыскании стоимости эквивалента неосновательно приобретенной выгоды.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минском областном суде.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 мая. Судом Жодино постановлен оправдательный приговор по уголовному делу в отношении директора "ЖодиноАгроПлемЭлита", обвиняемого в совершении...
 
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