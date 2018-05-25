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"Ваш путь - достойный пример честного служения Отечеству". Лукашенко поздравил Шеймана с юбилеем

26.05.2018 12:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил управляющего делами президента Республики Беларусь Виктора Шеймана с 60-летием, сообщает пресс-служба главы государства.


«Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству. За годы профессиональной деятельности вы проявили себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что главными приоритетам работы Шеймана неизменно оставались обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси.

«Убежден, что ваши энергичность, самоотдача, преданность интересам белорусского народа позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться на благо Родины», — подчеркнул президент.

Виктор Шейман — один из ближайших сподвижников Александра Лукашенко со времени президентской кампании 1994 года. Шейман был активистом избирательного штаба Лукашенко (отвечал за охрану кандидата), работал помощником президента по вопросам обороны и безопасности, а также помощником президента по особым поручениям, был государственным секретарем Собеза страны. Несколько лет занимал пост генпрокурора Беларуси, а потом — главы Администрации президента.
 
 
В марте управляющий делами президента побывал в Зимбабве, где пообещал увеличить взаимный товарооборот до 1 млрд долларов. Он заявил о проектах по рекультивации земель и ирригации засушливых районов, строительству плотин, промышленных предприятий и недорогих домов в Зимбабве и поручил создать «специальную строительную компанию». Беларусь также согласилась построить в Зимбабве самое большое предприятие по производству солнечной энергии.
 
Виктор Шейман входит в список должностных лиц Беларуси, которым закрыт въезд в страны ЕС.
 
 
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Александр Лукашенко поздравил управляющего делами президента Республики Беларусь Виктора Шеймана с 60-летием.
 
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