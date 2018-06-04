"Продать нельзя простить". Сможет ли указ № 200 расшить проблему плохих долгов госгигантов?

24 мая Александр Лукашенко подписал указ № 200 о реструктуризации плохих долгов предприятий реального сектора экономики. То есть теперь банки могут «токсичные» кредиты продать с дисконтом, простить или конвертировать в акции предприятий. Казалось бы, хорошая рыночная инициатива. Однако эксперты считают, что пока рано радоваться. Многое будет зависеть от правоприменительной практики и разработки дополнительных нормативных актов.



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Указ № 200 называется «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств». В документе сказано, что он принят в целях финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности организаций Беларуси. Но у указа есть и другая цель — избавление коммерческих банков от «токсичных активов».

Предполагается, что станет возможной продажа банком любому покупателю проблемных долгов со скидкой. Данное изменение - одно из самых существенных, так как ранее только банк мог выкупить долг с дисконтом.

Кроме того, должников, находящихся в тяжелом экономическом положении, банк может освободить от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам - простить долг.

Банки всех форм собственности смогут обменять «токсичные активы» на акции (доли) предприятия-должника. Раньше это допускалось только для госбанков. У банков появится право участвовать в управлении деятельностью бывшего должника и в распределении его прибыли. Кроме того, банки могут продавать полученные акции и доли. Они обязаны это сделать в течение 5 лет после приобретения, если иное не установлено президентом Беларуси.

«Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Справедливая цена вопроса

Руководитель юридической практики EY в Беларуси Василий Бабарико называет указ № 200 «первым важным шагом» по формированию долгового рынка. «В первую очередь, это связано с возможностью продажи долгов по кредитам банками любому третьему лицу с дисконтом и это не будет являться факторингом (т.е. покупателем может быть не только банк, как было ранее)», — пояснил он. Но на данном этапе еще существует ряд не до конца проработанных вопросов. Например, валюта расчета при продаже валютной задолженности по кредитным договорам. «Очень много именно валютных кредитов у предприятий, которые брались в период высоких ставок в белорусских рублях при относительно стабильном курсе», — сказал эксперт.

По данным БелаПАН, на правительственном уровне уже создана межведомственная рабочая группа, которая должна до конца года подготовить проекты новых документов, необходимых для запуска рынка проблемных долгов. Одна из главных задач состоит в том, чтобы выработать единые принципы определения справедливой стоимости проблемных долгов.

В указе № 200 говорится, что прощение долга производится в порядке, установленном локальными нормативными правовыми актами банка, на основании решений наблюдательных советов банков или акционеров и если у кредитополучателя нет возможности исполнить свои обязательства. При этом документ не определяет, кто и на основании каких критериев устанавливает невозможность взыскания.

— Действующее законодательство предусматривает право банков простить долг при малозначительности его суммы. Малозначительной может быть признана сумма обязательств по кредитному договору меньшая, чем издержки по ее взысканию, — поясняет Бабарико.

Есть вопросы и в части конвертации задолженности в акции (доли) компании. По словам Василия Бабарико, механизм капитализации очень «условно-рабочий», что будет сильно ограничивать возможность воспользоваться данным инструментом и потребует скрупулезной работы юристов для совершения каждой сделки.

Указ № 200 не предусматривает возможность проведения зачета задолженности и стоимости акций (долей) в уставном фонде. Без прямого разрешения такой зачет все еще запрещен Законом «О хозяйственных обществах». Свежеиспеченный указ предусматривает реструктуризацию по кредитным договорам путем увеличения уставного фонда компании в пределах имеющихся у нее источников собственных средств с передачей акций (долей в уставном фонде) в собственность банка. При этом детально не определен механизм увеличения уставного фонда.

— Эта норма видится сложнореализуемой на практике, — считает Бабарико. — Зачастую источников собственных средств у таких должников будет не хватать для увеличения уставного фонда до размеров, предусмотренных указом № 200, которым установлено, что стоимость передаваемых акций или долей должна быть равна сумме реструктуризируемой задолженности или превышать ее.

Представитель EY считает, что, возможно, основной прицел будет на продажу «токсичных активов» в Агентство по управлению активами, чтобы уже на нем висела эта задолженность, а не в банковском секторе. Плюс, эксперт допускает, что у банков будут настойчиво «просить» простить задолженность.

Требуется хирургическое вмешательство

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб с бОльшим скептицизмом относится к исполнению на практике указа № 200.

— Все предложенные инструменты абсолютно рыночные и нормально работают во многих странах мира. Но рыночные механизмы работают только в рыночной экономике. В Беларуси не создана рыночная инфраструктура: равноправие всех форм собственности, добровольность сделок, верховенство права и так далее.



Фото: transunion.com

Аналитик считает, что указ сможет полноценно работать с большим скрипом.

— Думаю, что многое будет зависеть от каждого конкретного случая, кто будет участвовать в сделках. Конфигураций может быть много. Частный банк-кредитор и госпредприятие-должник. Госбанк и частная компания-должник. Госбанк и госзавод. Давайте представим ситуацию, что госбанк прощает задолженность частной компании. Это сразу повод для визита в банк представителей Комитета госконтроля. Проверяющие могут расценить такой шаг как ущерб государству. Думаете, это кому-то хочется? Обратный пример, более реальный — частный банк понуждают простить задолженность перед госпредприятием.

По данным эксперта, больше всего проблемных долгов у госзаводов перед госбанками. «Не думаю, что госбанки просто так простят долги и зафиксируют убытки», - сказал он.

— Считаю, что многие госзаводы в принципе не хотят видеть банки среди акционеров , — сказал TUT.BY собеседник, успевший поработать и в банках, и на госфабрике. — У нас банки - одни из немногих организаций, где четко выстроено корпоративное управление, отлажены бизнес-процессы и так далее. Сложно представить, что будет твориться, если такие практики будут внедряться. То есть государственные предприятия ментально должны быть к этому готовы. А пока это разная корпоративная культура.

Вадим Иосуб в этой связи обращает внимание на два аспекта. Действительно ли банки смогут более эффективно управлять промышленными или сельскохозяйственными предприятиями, чем профильные управленцы? Нацбанк правильно делал, что запрещал банкам заниматься непрофильной деятельностью. На этой почве у регулятора был даже конфликт в БСБ-Банком, который на некоторое время лишился лицензии, напомнил эксперт. Что касается «модных слов о лучших корпоративных практиках», то, как считает Вадим Иосуб, предприятия, к которым применим указ № 200, «нуждаются в большей степени в хирургическом вмешательстве», но «получат ли банки на это карт-бланш — большой вопрос».

В конце 2017 года в Администрации президента прошло совещание по проблемным долгам предприятий, на котором Александр Лукашенко заявил, что страна «не может позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет». По его словам, только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1,8 млрд долларов. Были реструктуризированы их долги, предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. Уровень накопленной кредитной задолженности у некоторых предприятий велик, и это не позволяет им эффективно работать и развиваться. Здесь сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дороговизна денег в банковской системе.