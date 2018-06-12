Жители малых населенных пунктов озабочены закрытием банковских операционных центров. Первый вице-премьер Василий Матюшевский и глава Совета республики Михаили Мясникович в письме (есть в распоряжении редакции - прим. TUT.BY) попросили Нацбанк и коммерческие банки рассмотреть данный вопрос по существу.





30 мая во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики депутат Сергей Земченок обозначил проблемы, связанные с закрытием банковских операционных центров и сокращением банкоматов в малых городах и сельской местности. Принимая во внимание, что данная оптимизация банковских структур связана в том числе с активным внедрением новых информационных технологий, депутат попросил дополнительно рассмотреть целесообразность приданния данному процессу массового характера.

По мнению депутата, это прежде всего обусловлено тем, что люди пожилого возраста не всегда способны оперативно освоить и успешно применять указанные технологии на практике. Кроме того, необходимо учитывать и социальный аспект данной темы — потребность в «живом» общении.

Стоит напомнить, что в прошлом году обсуждался вопрос существенного сокращения персонала Беларусбанка. Однако в итоге власти отвергли данную стратегию. 12 декабря Александр Лукашенко поручил председателю правления Беларусбанка Виктору Ананичу сохранить социальную направленность в работе крупнейшего банка страны.