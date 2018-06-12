Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции - Кобяков

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша общая задача - найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции. Хочу выразить надежду, что предлагаемые сегодня решения будут предельно конкретными и конструктивными", - подчеркнул премьер-министр.

Так, в поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельскохозяйственной продукции, а также участия белорусских предприятий, которые занимаются производством и сборкой техники в России, - к госзакупкам и программам субсидирования. "По определенным причинам есть различия в подходах к решению данных вопросов со стороны отраслевых ведомств", - констатировал Андрей Кобяков.

Инструментами для достижения товарооборота свыше $40 млрд должны стать построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, устранение действующих барьеров и ограничений, а также создание союзного продукта и его совместное продвижение на рынки третьих стран.

Весь этот комплекс вопросов прорабатывался в преддверии нынешнего союзного Совмина в рамках созданных межведомственных отраслевых рабочих групп. "Однако практические итоги проведенной работы остаются достаточно скромными. Процесс решения проблемных вопросов движется не так быстро, как хотелось бы", - обратил внимание Андрей Кобяков.-0-