ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции - Кобяков

13.06.2018 13:46 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции - Кобяков
Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша общая задача - найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции. Хочу выразить надежду, что предлагаемые сегодня решения будут предельно конкретными и конструктивными", - подчеркнул премьер-министр.

Так, в поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельскохозяйственной продукции, а также участия белорусских предприятий, которые занимаются производством и сборкой техники в России, - к госзакупкам и программам субсидирования. "По определенным причинам есть различия в подходах к решению данных вопросов со стороны отраслевых ведомств", - констатировал Андрей Кобяков.

Инструментами для достижения товарооборота свыше $40 млрд должны стать построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, устранение действующих барьеров и ограничений, а также создание союзного продукта и его совместное продвижение на рынки третьих стран.

Весь этот комплекс вопросов прорабатывался в преддверии нынешнего союзного Совмина в рамках созданных межведомственных отраслевых рабочих групп. "Однако практические итоги проведенной работы остаются достаточно скромными. Процесс решения проблемных вопросов движется не так быстро, как хотелось бы", - обратил внимание Андрей Кобяков.-0-

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Песков: Лукашенко прибудет в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика