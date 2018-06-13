Завершается первый укос трав

Задача убрать травы первого укоса трабчанами практически выполнена - из 1700 га угодий скошен 1491 га трав (88%), 90% от скошенного объема трав убрано с полей. Заготовлено 155 тонн сена, 3738 тонн сенажа. Часть травяных кормов (105 тонн) заложена в стрейч-пленку. На зимний стойловый период запасено 4,7 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что на 2,4 ц.к.ед. больше, чем на аналогичную дату прошлого года.





- Заготовка кормов всегда на особом счету в нашем хозяйстве. Создание прочной кормовой базы - залог развития животноводческой отрасли. Главная задача - получить качественные корма, скосить и заготовить травы в оптимальные агротехнические сроки. И она выполнима, есть необходимая техника,- отметил главный инженер КСУП "Трабы" Юрий Гедиминович Петровский.

На кормовом поле задействованы косилки, комбайны, самосвалы и трактора с прицепами - на отвозке, тяжелая техника - на трамбовке. Люди стараются. Применяемая система оплаты труда на полевых работах дает им хорошую возможность заработать. Обеды и ужины для механизаторов доставляются прямо в поле.

Зеленый конвейер в хозяйстве работает слаженно. Заложили уже седьмую сенажную траншею.

Строительство их ведется ежегодно, что позволяет отказаться от хранения кормов в буртах и курганах. Сохранность кормов при этом существенно увеличивается.

Песчаные почвы хозяйства как никогда прихотливы, жаркая погода хоть и благоприятствовала уборке трав, однако неблагодарно сказалась на условиях роста трав - им жизненно необходима влага. В текущем году в хозяйстве обильно подкормили угодья азотом, есть надежда, что хотя бы во время второго укоса после дождей результат будет ощутимым.

Темпы кошения в жаркую погоду хорошие, в хозяйстве была обеспечена требуемая готовность кормоуборочной техники.

Сезон кормозоготовки традиционно называет своих героев. К числу последних следует отнести механизатора Андрея Иосифовича Голомбовского, работающего на кормоуборочном комбайне, водителя Валерия Константиновича Войгеница. В целом, на травокошении работает команда единомышленников - если один из них пробуксует - нарушится цепочка, замедлятся темпы. Поэтому чувство локтя актуально, взаимное сотрудничество здесь всегда в цене.

Об остальных героях трабской страды - рассказ в следующем номере. Их немало.

П.ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.