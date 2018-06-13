Названы основные неисправности в автомобилях белорусов

Более 90% подержанных автомобилей в Беларуси имеют неисправности – чаще всего, в тормозной системе или блоке управления двигателем. Самые распространенные дефекты выявили специалисты сети «Бош Авто Сервис» во время бесплатной диагностики машин в Минске и регионах.

Масштабная проверка коснулась более 1 тыс. автомобилей. Специалисты бесплатно продиагностировали электронные системы машин в Минске, Бресте и Борисове. Каждый желающий мог привезти на проверку любой легковой автомобиль, вне зависимости от марки, года выпуска и текущего состояния. Проект был приурочен к 30-летию системных тестеров Bosch KTS и проходил на заправках сети Газпромнефть.

Результаты проверки оказались неожиданными: подавляющее большинство автомобилей в Беларуси ездят с разного рода дефектами в электронных блоках. Чаще всего встречаются проблемы в блоке управления двигателем и тормозной системе. Многие водители ездят с активными ошибками в блоке ABS (антиблокировочной системы) и центральном блоке электроники. На многих автомобиля некорректно работает или вовсе «молчит» система контроля, что повышает риск более серьезных повреждений.

«Во время диагностики мы зафиксировали огромное число ошибок в работе тормозной системы. На многих автомобилях она работает неэффективно и находится в аварийном режиме. И это тревожный звонок: ведь такие дефекты увеличивают тормозной путь, а, значит, могут привести к серьезным авариям и создают опасность на дороге как для водителей, так и для пешеходов, – пояснили в сети «Бош Авто Сервис». – Некоторые водители догадываются о проблемах с автомобилем, но не придают этому значения. Получив подтверждение своим опасениям, они, как правило, начинают действовать».

Среди других распространенных ошибок – неисправность датчиков давления в шинах, проблемы с фарами ближнего света, подушкой безопасности, катушкой зажигания и лямбда-зондом (датчиком остаточного кислорода в выхлопных газах). В некоторых случаях диагностика фиксировала перегрев двигателя.

Бесплатная диагностика длилась две недели – с 21 мая по 1 июня. Каждый будний день специалисты проверяли около 100 автомобилей, и лишь в 5-10 из них не были обнаружены проблемы. В каждой машине нашлось в среднем около 10 неисправностей. «Результат проверок, действительно, настораживает. Мы не ожидали, что обнаружим такое количество ошибок в блоках электронных систем автомобилей. Что радует, когда людям объясняешь суть проблемы, они интересуются, как ее исправить. То есть для белорусов важна безопасность, но не всегда они замечают изменения в поведении автомобиля», – отметили эксперты.

Бесплатная проверка вызвала ажиотаж среди водителей. Каждый день к заправкам выстраивались очереди из 50-100 автомобилей. Тем, кто не успел пройти процедуру до конца дня, выдавали сертификаты на бесплатную диагностику. Тем самым еще около 1 тыс. автомобилей будет проверено в сети СТО «Бош Авто Сервис».

«Интерес к диагностике превзошел все наши ожидания. Люди приезжали за несколько часов, чтобы занять очередь и в числе первых проверить свой автомобиль. Их старания похвальны: если своевременно выявить проблемы в машине, то можно избежать более негативных последствий в будущем, – отметили в Bosch. – Мы надеемся, что социальная инициатива внесла вклад в повышение безопасности на дороге и профилактику аварийных ситуаций».

Сеть «Бош Авто Сервис» в Беларуси включает 35 авторизованных станций в Минске и регионах, а во всем мире представлена 17 000 СТО. Центры обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт автомобилей с бензиновыми, дизельными, электрическими и гибридными двигателями. В Минске также работает учебно-консультационный центр Bosch, в котором ежегодно повышают свое мастерство специалисты Бош Сервисов и независимых СТО.