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В июне 2018 года внешнеторговое сальдо осталось положительным

27.08.2018 22:09 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 августа. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в июне 2018 года составило 20,7 млн долларов США, следует из данных Национального статистического комитета. В июне 2017 года положительное сальдо составляло 266,2 млн долларов.

Сальдо с начала года до марта включительно было положительным, в апреле — ушло в минус, а в мае восстановило рост. В январе положительное сальдо, по уточненным данным Белстата, составляло 122,3 млн долларов. В феврале положительное сальдо снизилось до 78,4 млн долларов, в марте — выросло до 114,6 млн долларов, в апреле — стало отрицательным в 36 млн, в мае вновь стало положительным и составило 27,9 млн.

Оборот внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в январе—июне 2018 года составил 40 млрд 189 млн долларов, в том числе экспорт — 20 млрд 259,2 млн долларов, импорт — 19 млрд 929,8 млн. К уровню января—июня 2017 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами и услугами вырос на 120,7% (импорт — на 22,1%, экспорт — 119,4%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе—июне составило 329,4 млн долларов (в январе—июне прошлого года — положительное в 645,8 млн). Отношение сальдо внешней торговли товарами и услугами к валовому внутреннему продукту составило 1,2% при прогнозе на первое полугодие 2018 года не ниже 0,2%.

Как отметил Белстат, определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля которых в январе—июне составила 79,5%. Услуги занимали 20,5%, и их доля по сравнению с первым полугодием прошлого года уменьшилась на 0,4 процентного пункта.

По методологии платежного баланса оборот внешней торговли товарами в I полугодии 2018 года составил 33 млрд 613,6 млн долларов США, в том числе экспорт — 16 млрд 112,2 млн, импорт — 17 млрд 501,4 млн. Стоимостной объем экспорта по сравнению с I полугодием 2017 года в текущих ценах увеличился на 20,1%, или на 2 млрд 694,3 млн долларов, импорта — на 22,8%, или на 3 млрд 249,9 млн. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в размере 1 млрд 389,2 млн (в I полугодии 2017 года сальдо было также отрицательное и составляло 833,6 млн долларов).

По методологии статистики внешней торговли товарами оборот внешней торговли товарами в I полугодии 2018 года составил 35 млрд 105,3 млн долларов США, в том числе экспорт — 16 млрд 347 млн, импорт — 18 млрд 758,3 млн. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в размере 2 млрд 411,3 млн долларов (в I полугодии 2017 года величина отрицательного сальдо составляла 1 млрд 871,5 млн).

Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем—июнем 2017 года из расчета в текущих ценах увеличился на 19,4%, или на 2 млрд 655,7 млн, импорта — на 20,5%, или на 3 млрд 195,5 млн долларов.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 августа. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в июне 2018 года составило 20,7 млн долларов США, следует из данных Национального...
 
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