Поставки российских нефтепродуктов: Беларусь требует стабильности

Вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Беларусь ожидает от России сохранения объемов поставок нефтепродуктов.

10 сентября Ляшенко заявил журналистам о том, что белорусская сторона настаивает на сохранении объемов поставок нефти из России: «Никаких резкостей, нам нужна стабильность», - подчеркнул Ляшенко. Вице-премьер также отметил, что на этой неделе ожидается встреча с российскими коллегами, в ходе которой запланировано обсуждение темы поставок нефтепродуктов, так как с поставками нефти все решено.

«Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит», — приводит primepress.by слова Ляшенко. Сообщается также, что встреча белорусских чиновников с российскими коллегами пройдет перед встречей В.Путина и Александра Лукашенко, запланированной на 21 сентября.

Напомним, что министр энергетики России Александр Новак 3 сентября на обсуждении баланса поставок на 2019 год заявил , что поставки в Беларусь нефтепродуктов из РФ экономически нецелесообразны. Ограничения, по словам главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, негативно скажутся на работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов.