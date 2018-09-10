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Поставки российских нефтепродуктов: Беларусь требует стабильности
10.09.2018 22:49 — Новости Экономики | БДГ
Вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Беларусь ожидает от России сохранения объемов поставок нефтепродуктов.
10 сентября Ляшенко заявил журналистам о том, что белорусская сторона настаивает на сохранении объемов поставок нефти из России: «Никаких резкостей, нам нужна стабильность», - подчеркнул Ляшенко. Вице-премьер также отметил, что на этой неделе ожидается встреча с российскими коллегами, в ходе которой запланировано обсуждение темы поставок нефтепродуктов, так как с поставками нефти все решено.
«Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит», — приводит
Напомним, что министр энергетики России Александр Новак 3 сентября на обсуждении баланса поставок на 2019 год
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Вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Беларусь ожидает от России сохранения объемов поставок нефтепродуктов.
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