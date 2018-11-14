"Очень внимательно присматриваемся к самолету". Лукашенко о закупке российских пассажирских авиалайнеров

Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и реализации новых совместных проектов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле. И будем делать все зависящее от нас. Поверьте, за нами дело не станет. Все договоренности, которых вы достигнете в ходе этого визита, будут неукоснительно исполняться. Убежден, что ваш нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества», — сказал он.

В частности, Беларусь рассчитывает на долгосрочное развитие кооперационных связей с иркутскими промышленными предприятиями.

«Флагман российского машиностроения — Иркутский авиационный завод — в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты», — заявил Лукашенко.

Упомянутый Иркут МС-21 — это ближне-среднемагистральный самолет, претендующий на ту же коммерческую нишу, что и Boeing 737 MAX, Airbus A220 и Airbus A320neо.

Самолет впервые поднялся в воздух в мае 2017 года. Начало серийного производства несколько раз переносили, сейчас в планах — 2019 год.

Как ранее сообщалось, «Белавиа» активно обновляет свой авиапарк и планирует, в частности, в ближайшие годы взять в лизинг четыре новых самолета Boeing 737 MAX.