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"Очень внимательно присматриваемся к самолету". Лукашенко о закупке российских пассажирских авиалайнеров
15.11.2018 13:32 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и реализации новых совместных проектов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле. И будем делать все зависящее от нас. Поверьте, за нами дело не станет. Все договоренности, которых вы достигнете в ходе этого визита, будут неукоснительно исполняться. Убежден, что ваш нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества», — сказал он.
В частности, Беларусь рассчитывает на долгосрочное развитие кооперационных связей с иркутскими промышленными предприятиями.
«Флагман российского машиностроения — Иркутский авиационный завод — в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты», — заявил Лукашенко.
Упомянутый Иркут МС-21 — это ближне-среднемагистральный самолет, претендующий на ту же коммерческую нишу, что и Boeing 737 MAX, Airbus A220 и Airbus A320neо.
Самолет впервые поднялся в воздух в мае 2017 года. Начало серийного производства несколько раз переносили, сейчас в планах — 2019 год.
Как ранее сообщалось, «Белавиа» активно обновляет свой авиапарк и планирует, в частности, в ближайшие годы взять в лизинг четыре новых самолета Boeing 737 MAX.
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"Очень внимательно присматриваемся к самолету". Лукашенко о закупке российских пассажирских авиалайнеров
"Флагман российского машиностроения - Иркутский авиационный завод - в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому...
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