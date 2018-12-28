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Верхнедвинское предприятие победило в Национальном конкурсе «Предприниматель года»
29.12.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Верхнедвинское предприятие «Верхний Луг» — победитель Национального конкурса «Предприниматель года».
Далее читайте в «ДП».
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> Верхнедвинское предприятие «Верхний Луг» — победитель Национального конкурса «Предприниматель года». П. Н. Поцелуенок с наградой Национального конкурса...
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