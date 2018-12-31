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«Начни свое дело!» и первые ярмарки вакансий в новом году

01.01.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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В Гродно городская служба занятости проведет серию информационных мероприятий «Начни свое дело!». 

Как рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, 2 января гродненцы  смогут получить подробную консультацию по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытия ремесленной деятельности.  Можно будет также узнать порядок получения безвозвратной субсидии на открытие своего дела. В январе-ноябре 2018 года 76 безработным гродненцам оказана финансовая поддержка в виде субсидии для организации предпринимательской и ремесленной деятельности. 

Первые ярмарки вакансий в новом году пройдут 3 января в Волковыске и Кореличах. На них будут приглашены наниматели, у которых есть свободные рабочие места для трудоустройства и соискатели работы. 

«Начни свое дело!» и первые ярмарки вакансий в новом году

 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно городская служба занятости проведет серию информационных мероприятий «Начни свое дело!».
 
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