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В Орше реконструируют мясокомбинат и хотят провести первые в стране «Льняные дожинки»
10.01.2019 13:10 — Новости Экономики | Tut.by
Председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко
На 2019 год запланированы реконструкция городского Дворца культуры «Орша», капитальный ремонт стадиона в горпоселке Болбасово, развитие туристических услуг. Напротив Ледовой арены восстановят гостиницу.
В регионе хотят проводить брендовые мероприятия, в частности, «Льняные дожинки» — республиканские.
Уже началась реконструкция Оршанского мясокомбината. За 2019−2020 годы здесь должны создать фактически новое производство. Модернизация затронет и крупные промышленные предприятия: инструментальный завод, «Оршаагропроммаш», завод приборов автоматического контроля и многие другие.
Напомним, Орша стала
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В регионе хотят проводить брендовые мероприятия, в частности, «Льняные дожинки» в статусе республиканских.
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