В Орше реконструируют мясокомбинат и хотят провести первые в стране «Льняные дожинки»

Председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко рассказал «Витебским вестям» о планах по развитию региона в 2019 году. Здесь хотят реконструировать мясокомбинат, Дворец культуры, а также реализовать несолько брендовых мероприятий.





На 2019 год запланированы реконструкция городского Дворца культуры «Орша», капитальный ремонт стадиона в горпоселке Болбасово, развитие туристических услуг. Напротив Ледовой арены восстановят гостиницу.

В регионе хотят проводить брендовые мероприятия, в частности, «Льняные дожинки» — республиканские.

Уже началась реконструкция Оршанского мясокомбината. За 2019−2020 годы здесь должны создать фактически новое производство. Модернизация затронет и крупные промышленные предприятия: инструментальный завод, «Оршаагропроммаш», завод приборов автоматического контроля и многие другие.

Напомним, Орша стала пилотным проектом по преобразованию средних городов. Меры, которые покажут себя наиболее эффективными, в будущем распространят и на другие регионы Беларуси.