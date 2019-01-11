Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 января 2019 года)

Еще мы узнали, сколько стоит мультимедийный фасад БЦ «Футурис» . Застройщик раскрыл нам подробности об этом необычном здании. Кстати, в тренде сейчас уже не только особенные здания бизнес-центров, но и сами офисы в них. Так Аркадий Цукер заявил бизнесменам, что «завтра ваши сотрудники уйдут туда, где можно кайфовать прямо на работе». А есть места, куда никого не загонишь даже низкими арендными ставками -- проблемы ТЦ "Столица" только усугубляются. Тем более, что есть места в городе, где аренду вообще бесплатно предлагают на какое-то время.

На берегу Свислочи скоро может появиться еще один торгово-развлекательный комплекс. Тот, что вместо «БелЭкспо». Власти уже приглашают горожан на презентацию проекта .

Риэлтерский бизнес

О проблемах в риэлтерской среде говорят много и уже давно. Свою точку зрения о подготовке специалистов недвижимости и нюансах законодательства высказала нам Екатерина Красницкая, которая занимается тренировкой агентов перед сдачей аттестации на риэлтера.

ЖКХ

Продолжается развитие альтернативной энергетики. Говорят даже , что «скора каждый сможет обеспечить себя возобновляемыми источниками энергии».

Тем временем МАРТ предупредил всех, что дифференциацию тарифов по объемам потребления электроэнергии пока не отменили. Но уже скоро это сделают.

Кроме того, в Минске изменился порядок оказания бытовых услуг жилищными службами. Это многих касается. Грубо говоря, вызвать сантехника теперь не так просто и не так дешево:)

Жильё

В редакцию Realt.by обратились жители многоэтажки на улице Немига. Члены ТС утверждают: собственник квартиры на верхнем этаже самовольно захватил крышу дома, превратив ее в стройплощадку. Оппонент парирует: «Я просто облагородил кровлю». Подробности здесь .



