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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 января 2019 года)

12.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

В первую неделю 2019 года цены на квартиры в Минске снизились. Индекс опустился на 0,2% и составил 1317 $/м2. В последнее время также снижались цены на аренду квартир. Хотя по году снять квартиру стало дороже на 5-9%.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 января 2019 года)

Строительство

Застройщикам и подрядчикам на заметку: Минстройархитектуры планирует ужесточить контроль за состоянием строительных площадок. Правда, до самого строительства еще надо дожить. У нас бывают случаи, что застройщики могут и остаться без площадки, которую раньше законно получили. Правда, суд иногда суд встает на сторону застройщика. Например, стало известно, что Верховный суд защитил права ОАО «10 УНР-инвест» по площадке «Парадные ворота Минска».

Да, строительство -- это вообще дело непростое. Вот мы решили узнать, как не потерять деньги на каждом этапе строительства, честно поговорив с директором строительной фирмы.

А пока строятся уже три дома, квартиры в которых скоро можно будет купить. Так на проспекте Дзержинского появится 23-этажная башня. В Сухарево УКС построит «панельку» эконом-класса по долевому принципу для ненуждающихся. А УКС Советского района открывает продажи квартир в доме на Восточной.

Коммерческая недвижимость

Неделя начиналась с очень печальной новости. Погиб создатель туристического комплекса «Наносы» Евгений Новоселецкий. Однако после этого было много позитивных новостей. Так, например, стало известно, когда откроется ТРЦ Palazzo с первым в стране кинозалом IMAX, а также торговый центр на месте снесенного кинотеатра «Дружба».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 января 2019 года)

Еще мы узнали, сколько стоит мультимедийный фасад БЦ «Футурис». Застройщик раскрыл нам подробности об этом необычном здании. Кстати, в тренде сейчас уже не только особенные здания бизнес-центров, но и сами офисы в них. Так Аркадий Цукер заявил бизнесменам, что «завтра ваши сотрудники уйдут туда, где можно кайфовать прямо на работе». А есть места, куда никого не загонишь даже низкими арендными ставками -- проблемы ТЦ "Столица" только усугубляются. Тем более, что есть места в городе, где аренду вообще бесплатно предлагают на какое-то время.

На берегу Свислочи скоро может появиться еще один торгово-развлекательный комплекс. Тот, что вместо «БелЭкспо». Власти уже приглашают горожан на презентацию проекта.

Риэлтерский бизнес

О проблемах в риэлтерской среде говорят много и уже давно. Свою точку зрения о подготовке специалистов недвижимости и нюансах законодательства высказала нам Екатерина Красницкая, которая занимается тренировкой агентов перед сдачей аттестации на риэлтера.

ЖКХ

Продолжается развитие альтернативной энергетики. Говорят даже, что «скора каждый сможет обеспечить себя возобновляемыми источниками энергии».

Тем временем МАРТ предупредил всех, что дифференциацию тарифов по объемам потребления электроэнергии пока не отменили. Но уже скоро это сделают.

Кроме того, в Минске изменился порядок оказания бытовых услуг жилищными службами. Это многих касается. Грубо говоря, вызвать сантехника теперь не так просто и не так дешево:)

Жильё

В редакцию Realt.by обратились жители многоэтажки на улице Немига. Члены ТС утверждают: собственник квартиры на верхнем этаже самовольно захватил крышу дома, превратив ее в стройплощадку. Оппонент парирует: «Я просто облагородил кровлю». Подробности здесь.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 января 2019 года)

А пока там идут споры, мы пытаемся помочь прекрасной девушке-пловчихе, которая занимается спортом несмотря на то, что осталась без ног, и хочет поехать на паролимпиаду.

Офтоп

И напоследок посмотрите, какой огромный аквапарк строят в Польше, а также можно ли продать участок, выделенный нуждающимся и ответы на другие вопросы наших читателей.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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