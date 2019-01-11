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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 января 2019 года)
12.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
В первую неделю 2019 года цены на квартиры в Минске
Строительство
Застройщикам и подрядчикам на заметку: Минстройархитектуры
Да, строительство -- это вообще дело непростое. Вот мы решили узнать, как не потерять деньги на каждом этапе строительства,
А пока строятся уже три дома, квартиры в которых скоро можно будет купить. Так на проспекте Дзержинского
Коммерческая недвижимость
Неделя начиналась с очень печальной новости.
Еще мы узнали,
На берегу Свислочи скоро может появиться еще один торгово-развлекательный комплекс. Тот, что вместо «БелЭкспо». Власти уже
Риэлтерский бизнес
О проблемах в риэлтерской среде говорят много и уже давно. Свою точку зрения о подготовке специалистов недвижимости и нюансах законодательства
ЖКХ
Продолжается развитие альтернативной энергетики.
Тем временем
Кроме того, в Минске
Жильё
В редакцию Realt.by обратились жители многоэтажки на улице Немига. Члены ТС утверждают: собственник квартиры на верхнем этаже самовольно захватил крышу дома, превратив ее в стройплощадку. Оппонент парирует: «Я просто облагородил кровлю». Подробности
А пока там идут споры, мы
Офтоп
И напоследок посмотрите, какой
Редакция Realt.by
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Доброе утро! На этой неделе мы узнали о нескольких новых стройках (есть даже неплохие предложения по ценам), а также решили помочь очень хорошему человеку найти...
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