ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Мы ведем переговоры с Вашингтоном о расширении дипприсутствия, в том числе на уровне послов

14.01.2019 12:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Между Минском и Вашингтоном идут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает interfax.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах», — заявил Владимир Макей журналистам в понедельник в Минске.

«Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — добавил министр.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе американский журнал Foreign Policy сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко рассказал венгерскому министру о любви к «Икарусам» и предложил помочь восстановить выпуск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика