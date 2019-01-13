Макей: Мы ведем переговоры с Вашингтоном о расширении дипприсутствия, в том числе на уровне послов

Между Минском и Вашингтоном идут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает interfax.by .



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«Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах», — заявил Владимир Макей журналистам в понедельник в Минске.

«Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — добавил министр.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy сообщил , что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл .

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.