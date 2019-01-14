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Лукашенко: Беларусь подвергнута ревизии на предмет суверенитета и с Запада, и с Востока

15.01.2019 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь педвегнута ревизии «на предмет суверенитета и независимости» со всех сторон, заявил Александр Лукашенко, назначая руководителей местных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Reuters

При согласовании назначений новых руководителей местных органов президент заявил, что наиважнейшая задача местной вертикали власти — улучшить жизнь людей.

Глава государства напомнил, что 2019 и 2020 годы для страны будут особыми, насыщенными политическими событиями. По его словам, Беларусь «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».

— Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех.

11 января на новогоднем приеме Лукашенко сделал похожее заявление: «Смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно „пробовать на зуб“, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим».

 
 
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По словам президента, Беларусь будет «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».
 
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