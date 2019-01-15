«Экономика на пальцах». Куда покатится мировая экономика в 2019 году, а вместе с ней и Беларусь?

Программа появится в прямом эфире 17 января в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Очередной выпуск программы Сергея Чалого «Экономика на пальцах» будет посвящен трендам в мировой экономике на 2019 год. Чем закончится торговая война Китая и США (и закончится ли)? Что будет с ценами на нефть? Какой рост будет показывать мировая экономика? Что ждет криптовалюты? Как все это отразится на Беларуси?

Начнем эфир с белорусских тем. Евразийский фонд фактически одобрил заключительный седьмой транш кредита Беларуси . Сергей считает это хорошим знаком на фоне последних разговоров о глубокой интеграции Беларуси и России.

14 января на сайте Совета министров появилось распоряжение премьер-министра Сергея Румаса о создании рабочей группы для подготовки документа «Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь». Совместно со Всемирным банком. Что это означает? Почему со Всемирным банком? Кому послан этот сигнал?

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 17 января в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

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