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«Экономика на пальцах». Куда покатится мировая экономика в 2019 году, а вместе с ней и Беларусь?
16.01.2019 21:25 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 17 января в 15.25.
Очередной выпуск программы Сергея Чалого «Экономика на пальцах» будет посвящен трендам в мировой экономике на 2019 год. Чем закончится торговая война Китая и США (и закончится ли)? Что будет с ценами на нефть? Какой рост будет показывать мировая экономика? Что ждет криптовалюты? Как все это отразится на Беларуси?
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Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 17 января в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
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Очередной выпуск программы Сергея Чалого «Экономика на пальцах» будет посвящен трендам в мировой экономике на 2019 год.
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