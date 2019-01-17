Какой порядок налогообложения выбрать?

Инспекция МНС по г. Новополоцку информирует, что согласно пункту 5 статьи 336 Налоговым кодексом Республики Беларусь индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом, вправе в отношении таких видов деятельности применять иной порядок налогообложения, предусмотренный НК (если иное не установлено пунктом 2 статьи 337 НК).

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, в том числе уплатившие за январь 2019 года единый налог, независимо от такой уплаты вправе в отношении видов деятельности, являющихся объектом налогообложения единым налогом, перейти с 1 января 2019 года на иной порядок налогообложения, предусмотренный НК.

Индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, вправе применять упрощенную систему налогообложения в 2019 году в порядке и на условиях, установленных законодательством, при соблюдении одновременно следующих условий:

— валовая выручка индивидуального предпринимателя за девять календарных месяцев 2018 года не превышает 152000 белорусских рублей (при этом определение валовой выручки производится в соответствии с положениями статьи 288 НК, действующими на 1 октября 2018 года);

— уведомление о переходе на упрощенную систему налого-обложения, предусмотренное законодательством и содержащее информацию за девять календарных месяцев 2018 года, представлено в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 января 2019 года.

Индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, перешедшие с 1 января 2019 года на иной порядок налогообложения, вносят изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за январь 2019 года или за I квартал 2019 года не позднее 31 января 2019 года.

Кроме того, обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом, вправе производить уплату единого налога либо использовать право применять иной порядок налогообложения в целом в отношении всех таких видов деятельности.

Инспекция МНС

по г. Новополоцку.

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