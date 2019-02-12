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Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2019 года
12.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Начало года — это период небольшого оживления на рынке долгосрочной аренды жилья. Уже не первый раз мы отмечаем рост спроса в это время. Можно предположить, что с наступлением нового года люди более склонны к смене обстановки и переезду в новую квартиру.
В тяжелые для экономики годы, когда в январе лихорадило курс доллара, подобную активность можно было списать на нежелание арендаторов и собственников идти на уступки в вопросе скидок. Однако локальный январский всплеск является нормой и для спокойных, ничем не примечательных лет.
Если говорить о начале 2019-го, то одно событие могло оказать влияние на рынок аренды квартир. В преддверии II Европейских игр студентов массово выселяли из Студенческой деревни. И хотя по заверениям представителей ВУЗов студентов просто переселяли в другие общежития, некоторые из них, особенно старшекурсники, могли переехать на съёмное жильё.
Количество поисковых запросов типа «снять квартиру в Минске» увеличилось за январь почти на 22%.
Что касается предложения квартир, то оно в январе также увеличилось — число объявлений выросло за месяц на 7,8%. При этом 10-процентный рост наблюдался у 1-комнатных квартир, а «двушек» и «трешек» стало больше на 6%.
Динамика цен на аренду квартир в январе 2019 года была положительной во всех сегментах. В зависимости от типа квартир рост составил внушительные 2-4% и был обусловлен изменениями в структуре предложения. В январе сократилось число бюджетных предложений на место которых пришло больше объектов со средними по рынку ценами. Это вполне увязывается с повышенным спросом на съемное жилье со стороны студентов, которые традиционно выбирают недорогие квартиры.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $260 (рост на 2,5%);
2-комнатные квартиры — $338 (рост на 4,2%);
3-комнатные квартиры — $412 (рост на 3,6%).
За последний год аренда квартир в Минске подорожала на 8-11% в зависимости от типа квартир.
Инвестиционная привлекательность аренды в начале 2019 года выросла за счет повышения цен. Средняя доходность от сдачи квартир в аренду впервые за последний год превысила отметку в 6% годовых.
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Январь 2019 года отличался от предыдущих месяцев большей активностью на рынке, что вылилось в повышение среднего уровня цен.
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