Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2019 года

Начало года — это период небольшого оживления на рынке долгосрочной аренды жилья. Уже не первый раз мы отмечаем рост спроса в это время. Можно предположить, что с наступлением нового года люди более склонны к смене обстановки и переезду в новую квартиру.

В тяжелые для экономики годы, когда в январе лихорадило курс доллара, подобную активность можно было списать на нежелание арендаторов и собственников идти на уступки в вопросе скидок. Однако локальный январский всплеск является нормой и для спокойных, ничем не примечательных лет.

Если говорить о начале 2019-го, то одно событие могло оказать влияние на рынок аренды квартир. В преддверии II Европейских игр студентов массово выселяли из Студенческой деревни. И хотя по заверениям представителей ВУЗов студентов просто переселяли в другие общежития, некоторые из них, особенно старшекурсники, могли переехать на съёмное жильё.

Количество поисковых запросов типа «снять квартиру в Минске» увеличилось за январь почти на 22%.

Что касается предложения квартир, то оно в январе также увеличилось — число объявлений выросло за месяц на 7,8%. При этом 10-процентный рост наблюдался у 1-комнатных квартир, а «двушек» и «трешек» стало больше на 6%.



