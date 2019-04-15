Кондрусевич: Перед работами в Куропатах стоило посоветоваться с религиозным сообществом

Источник материала: Tut.by

Перед тем как устраивать благоустройство в Куропатах, ответственным лицам следовало посоветоваться с религиозным сообществом, что делать с установленными там крестами, заявил на пресс-конференции 16 апреля в Минске председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Великий пост — в центре своего внимания в костеле, православной церкви, всеми христианами мы поклоняемся кресту, — отметил католический иерарх. — Каждую пятницу и в другие дни в наших храмах проходят молитвы крестового пути. И в это же время сносятся кресты. С разрешением или без разрешения поставленные — это уже другое дело. Я за то, чтобы все было по закону, однако, когда их ставили, особо никто там не противоречил. Крест — это символ христианства. Я убежден в том, что, наверное, надо благоустроить Куропаты, но можно это сделать иным образом».

«Мы также снимаем кресты с башен наших костелов, выносим из них иконы, так как иногда музеи просят, а чаще всего делаем это, чтобы их реставрировать. Но можете себе представить, что было бы, если бы священник перед этим не проинформировал верующих? Это целая война! Куда пропал крест, икона? Это святые вещи для людей. Но если мы объясняем, то нет никакой проблемы», — добавил он.

Архиепископ уверен, что если бы ответственные лица предупредили общество о планах по благоустройству Куропат, негативной реакции со стороны людей не было бы. Он считает, что «надо было призвать представителей разных конфессий, религий и сказать, что есть такой проект, нужно благоустроить, мол, что мы здесь можем сделать».

«Может, действительно этот крест можно переставить немного, когда в одном месте он мешает технике, а потом его обратно поставить. Я уверен, если бы это было сделано, никакого шума и протестов не было бы. Но так не было сделано ни в первый раз, ни во второй. Поэтому я не мог молчать, ведь это оскорбление креста», — заявил митрополит.

Как отметил Кондрусевич, письма, которыми он отреагировал на два случая массового сноса крестов по периметру Куропат, можно считать официальными обращениями к властям.

1 марта Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» заявил, что Куропаты будут приведены в порядок. «И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Ну зачем вы там повыставляли эти белые кресты (речь идет о новых крестах, установленных активистами летом прошлого года. — БелаПАН.)? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации», — заявил он.

4 апреля в Куропатах по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе.

5 апреля Тадеуш Кондрусевич призвал всех верующих Беларуси «во время богослужений Крестного пути просить прощения за каждый грех святотатства против святого креста, совершенный на нашей земле во все времена». После очередного случая сноса крестов 13 апреля католический иерарх выступил с новым обращением, в котором призвал ответственных лиц прекратить эти действия и «путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия».

С 4 по 7 апреля при различных обстоятельствах, так или иначе связанных с Куропатами, было задержано около 20 человек, часть из них судили, наказав административным арестам и крупным штрафам.

10 апреля защитники Куропат передали в Администрацию президента открытое обращение на имя Лукашенко с призывом вернуть на место демонтированные кресты.