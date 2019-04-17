Сколько стоит соломенный дом и чем привлекает жилье из бруса. О чём ещё рассказывают на «Белорусской строительной неделе»

Источник материала: realt.by

В Минске открылась «Белорусская строительная неделя-2019». В течение 3 дней в «Фалькон Клубе» будут демонстрировать материалы для строительства, ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения. На выставку приехали почти 90 участников из Беларуси, Украины и России. Realt.by пообщался с несколькими экспонентами.



Фото: Павел Садовский

В этом году в рамках «Белорусской строительной недели» работают специализированные выставки «Белорусская строительная неделя-2019», «Белкоммунтех» и «Цветы. Семена. Сад. Огород» – а также салоны «Ландшафт. Коттедж. Интерьер», «Деревянное и загородное строительство» и «Современное печестроение». Участники выставки обещают показать всё необходимое для возведения дома: сами деревянные дома; строительные материалы; окна, двери, крыши; оборудование для сантехники, отопления и вентиляции; оборудование строительной площадки; дизайн интерьера и декора; ландшафтный дизайн и наружное благоустройство.



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

«Дом из бруса – осознанный выбор» Компания «Стройотряд» более 20 лет возводит по всей Беларуси деревянные дома, дачи, бани и другие строения из профилированного бруса. Как говорят в компании, люди решают построить себе дом из профилированного бруса, когда осознанно принимают решение жить в доме именно такого типа. – В таких домах жили наши предки – это технология, проверенная временем. Такие дома люди строят, когда осознают преимущества самого образа жизни в таком доме. Можно долго рассуждать об экологичности, но в первую очередь людей мотивирует сам тип дома. Все дома мы строим по индивидуальному заказу: среди наших домов вы не найдёте двух одинаковых. В последнее время деревянные дома строят реже: у людей нет денег. Площадь обычно заказывают не меньше 100-120 квадратных метров. Самый бюджетный вариант с наиболее дешёвой отделкой обойдётся в 35-40 тысяч долларов.



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

«Солома – материал экологичный и долговечный» Компания «Соломат» уже 22 года возводит здания из соломы: жилые дома, купола, общественные объекты (например, кафе и бани). Сейчас компания проектирует конюшню под Жодино на 10 лошадей, площадь конюшни в стиле армии Наполеона составит 570 квадратных метров. – Мы используем самонесущие соломенные панели для стен и полов, а также соломенные маты – для утепления перекрытий (в том числе – чердачных) и перегородок. Так дом сохраняет тепло. Мат – блок прессованной соломы высотой 2,4 метра. Наш основной строительный материал – экологически чистая ржаная солома. Что касается прочности, то один из домов, построенных по нашей технологии, стоит в штате Небраска с 1876 года. У семьи моей знакомой есть гостевой домик в Швеции, которому уже 250 лет. Такую долговечность обеспечивают свойства соломы: если соломенный блок оставить на улице, под влиянием осадков он почернеет – но не разрушится. Фермеры рассказывают: пока не закопаешь солому в землю, она будет стоять на улице хоть 10 лет. Солома не боится влаги, быстро высыхает.



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

Проблемой кирпичных домов в «Соломате» называют именно наличие влаги: когда после осадков в доме остаётся влага и постепенно начинает выходить на улицу, то начинается точка росы, что приводит к промерзанию, появлению плесени и прочим неприятностям. А солома дышит, выпуская влагу наружу – отмечают в компании. – Сразу на производстве по техническим условиям мы обрабатываем солому биоогнезащитным составом. Простейший состав – 10% бора и борной кислоты. После обработки вы можете покрыть соломенный блок каким угодно дополнительным материалом: тем же гипсокартоном. Но многие люди отказываются от химии и просят дать им чистую экологию, оставив солому в исходном состоянии. Теплопроводность соломенной панели – Р8. Сегодняшний стандарт для домов – Р3, поэтому фасады и утепляют. А соломенному дому дополнительное утепление не требуется. Соломенная панель обеспечивает те же условия, что и газосиликатная плита толщиной 1,2 метра: но солома лёгкая, ей не нужен тяжёлый фундамент и строительный кран. К тому же, в соломенной стене можно вырезать бензопилой любое количество окон какого угодно размера: хоть во всю стену.



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

Полукруглые крыши из соломы дешевле прямоугольных, подчеркнули в «Соломате». Такая форма крыши позволяет разместить на чердаке жилое пространство, дом получает полноценный второй этаж. Самый дешёвый соломенный дом подразумевает травяную крышу, популярную в Европе. – Прежде всего, травяная крыша экологична и огнестойка: это полностью негорючий материал. Кроме того, травяная крыша экранирует радиацию и обеспечивает дополнительное утепление. Травяную крышу не нужно ремонтировать. По данным «Соломата», затраты на строительство и эксплуатацию (отопление, подогрев воды, электричество) соломенного дома за период в 40 лет обойдутся в 5-7 раз дешевле энергозатрат на кирпичный или монолитный дом. Для соломенного дома с травяной крышей стоимость квадратного метра под отделку в «Соломате» оценили равной 170-220 долларам.



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

Как выйти из окна на балкон? Компания Velux известна своими мансардными окнами и другими оконными конструкциями. На этой выставке компания демонстрирует окно-балкон, зенитный фонарь и систему управления климатом. Достоинства экспонатов и сферу их применения описал директор Velux Сергей Зинченко: – Комнатный датчик измеряет температуру, влажность и содержание углекислого газа в атмосфере. Через шлюз датчик запрашивает в интернете информацию о температуре и влажности в районе. На основании полученных данных искусственный интеллект принимает решение: нужно ли открыть окно для проветривания – или достаточно ограничиться форточкой. Управлять системой можно через приложение для телефона: например, вы можете отдать системе команду опустить штору. Купол зенитного фонаря обычно акриловый, некрасивый. Мы используем для купола самомоющееся изогнутое стекло с шелкографией по краям. Это позволяет избавиться от разводов при омывании зенитного окна. Для окна-балкона есть особые требования при установке. Желательно установить окно-балкон так, чтобы из него можно было «выйти» и подойти вплотную к краю окна. Для этого высота установки окна-балкон должна начинаться практически от поверхности пола, высокого пристенка в 1,5 метра быть не должно. Угол уклона окна-балкона: 35-53 градуса, ширина – 0,94-1,18 метра, высота – 2,5 метра.



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

«Белорусская строительная неделя-2019» работает в «Фалькон Клубе» (проспект Победителей, дом 20): сегодня (18 апреля) – до 18:00, завтра (19 апреля) – с 10:00 до 18:00, в субботу (20 апреля) – с 10:00 до 15:00. Вход на выставку свободный.

Фото: Павел Садовский