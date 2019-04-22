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Беларусь рассчитывает до конца года начать импорт нефти, альтернативной российской

23.04.2019 11:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь рассчитывает до конца года начать импорт нефти, альтернативной российской
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской нефти, через порты стран Балтии или Украины. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на полях семинара-конференции по экспорту в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки", - сказал Сергей Гриб.

По его словам, конкретный маршрут импорта альтернативной нефти будет зависеть от условий, которые дадут сопредельные страны по перевалке и транспортировке. "Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация (таких поставок. - Прим. БЕЛТА). Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, что нефть будет идти через Украину. "Нафтан" ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря", - пояснил замглавы БНК.

Сергей Гриб добавил, что Украина и страны Балтии заинтересованы в дополнительном потоке нефти через их порты.

Замгендиректора БНК уточнил, что на белорусских НПЗ может перерабатываться 18 сортов нефти. В частности, может перерабатываться нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии. При этом он не стал уточнять, какие именно варианты поставок прорабатываются.

Ранее Сергей Гриб сообщал, что Беларусь при поиске терминалов в странах Балтии будет учитывать возможность импорта нефти морским путем. Покупка активов в портах актуальна в том числе с учетом поиска альтернативы импорта нефти после налогового маневра в России. "Этот вопрос в принципе актуален всегда. Все будет зависеть от условий, которые предложат наши партнеры из стран Балтии. Речь идет об объемах 200-300 тыс. т в месяц", - добавил он. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской нефти, через порты стран Балтии или Украины. Об...
 
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