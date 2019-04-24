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100 млн долларов: Беларусь оценила потери от плохой российской нефти

25.04.2019 16:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Некачественная российская нефть нанесла Беларуси урон в сто миллионов долларов. Такой цифру назвал сегодня на брифингепьредставитель концерна «Белнефтехим».

Как сообщил на брифинге в Минске 25 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, новополоцкий «Нафтан» сейчас перерабатывает только 12 тысяч тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ — 18 тысяч тонн, пишет БелаПАН.

«На сегодняшний день НПЗ работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Мы сейчас оцениваем потери, которые понесем в апреле. Сегодня они составляют порядка 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сообщил Владимир Сизов.

Он отметил, что такие объемы переработки создают страховочный запас нефтепродуктов для внутреннего рынка Беларуси. Также частично были удовлетворены запросы нескольких иностранных контрагентов: было принято решение о поставке 32 тысяч тонн дизельного топлива  и 10 тысяч тонн автомобильных бензинов в направлении Украины, 8 тысяч тонн дизтоплива — в направлении Польши.

Остановка транзита в направлении Польши и Германии усложнила ситуацию, отметил Сизов, «сейчас вся система нефтепроводов в Беларуси заполнена нефтью с превышенным показанием органических хлоридов».

Представители российской «Транснефти» приедут 26 апреля на переговоры в Минск для решения вопросов с поставками некачественной российской нефти, пишет БЕЛТА. Переговоры пройдут на площадке концерна. Белорусская сторона надеется получить конкретную информацию о времени прихода «чистой» нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нфтеперерабатывающей системы. В ходе переговоров планируется, что белорусская сторона предложит РФ возможный вариант вытеснения загрязненной хлоридами нефти из нефтепроводной системы на территории Беларуси, сообщил Владимир Сизов.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Некачественная российская нефть нанесла Беларуси урон в сто миллионов долларов. Такой цифру назвал сегодня на брифингепьредставитель концерна «Белнефтехим».
 
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