100 млн долларов: Беларусь оценила потери от плохой российской нефти

Некачественная российская нефть нанесла Беларуси урон в сто миллионов долларов. Такой цифру назвал сегодня на брифингепьредставитель концерна «Белнефтехим».

Как сообщил на брифинге в Минске 25 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, новополоцкий «Нафтан» сейчас перерабатывает только 12 тысяч тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ — 18 тысяч тонн, пишет БелаПАН .

«На сегодняшний день НПЗ работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Мы сейчас оцениваем потери, которые понесем в апреле. Сегодня они составляют порядка 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сообщил Владимир Сизов.

Он отметил, что такие объемы переработки создают страховочный запас нефтепродуктов для внутреннего рынка Беларуси. Также частично были удовлетворены запросы нескольких иностранных контрагентов: было принято решение о поставке 32 тысяч тонн дизельного топлива и 10 тысяч тонн автомобильных бензинов в направлении Украины, 8 тысяч тонн дизтоплива — в направлении Польши.

Остановка транзита в направлении Польши и Германии усложнила ситуацию, отметил Сизов, «сейчас вся система нефтепроводов в Беларуси заполнена нефтью с превышенным показанием органических хлоридов».

Представители российской «Транснефти» приедут 26 апреля на переговоры в Минск для решения вопросов с поставками некачественной российской нефти, пишет БЕЛТА . Переговоры пройдут на площадке концерна. Белорусская сторона надеется получить конкретную информацию о времени прихода «чистой» нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нфтеперерабатывающей системы. В ходе переговоров планируется, что белорусская сторона предложит РФ возможный вариант вытеснения загрязненной хлоридами нефти из нефтепроводной системы на территории Беларуси, сообщил Владимир Сизов.