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100 млн долларов: Беларусь оценила потери от плохой российской нефти
25.04.2019 16:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Некачественная российская нефть нанесла Беларуси урон в сто миллионов долларов. Такой цифру назвал сегодня на брифингепьредставитель концерна «Белнефтехим».
Как сообщил на брифинге в Минске 25 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, новополоцкий «Нафтан» сейчас перерабатывает только 12 тысяч тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ — 18 тысяч тонн, пишет
«На сегодняшний день НПЗ работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Мы сейчас оцениваем потери, которые понесем в апреле. Сегодня они составляют порядка 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — сообщил Владимир Сизов.
Он отметил, что такие объемы переработки создают страховочный запас нефтепродуктов для внутреннего рынка Беларуси. Также частично были удовлетворены запросы нескольких иностранных контрагентов: было принято решение о поставке 32 тысяч тонн дизельного топлива и 10 тысяч тонн автомобильных бензинов в направлении Украины, 8 тысяч тонн дизтоплива — в направлении Польши.
Представители российской «Транснефти» приедут 26 апреля на переговоры в Минск для решения вопросов с поставками некачественной российской нефти, пишет
Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим»
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Некачественная российская нефть нанесла Беларуси урон в сто миллионов долларов. Такой цифру назвал сегодня на брифингепьредставитель концерна «Белнефтехим».
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