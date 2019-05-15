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Генпрокуратура вынесла представление министру сельского хозяйства и продовольствия

15.05.2019 10:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона министру сельского хозяйства и продовольствия по результатам проверки исполнения в системе министерства антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поводом к проверке послужила динамика коррупционной преступности в сельскохозяйственной сфере: в 2016 году совершено 138 таких преступлений, в 2017 году — 200, 2018 году — 235, в первом квартале 2019 года — 35.

«По мнению прокуроров, основные причины сложившейся ситуации — недостаток упреждающих мероприятий и отсутствие строгого контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Руководители различных уровней, иные должностные лица не принимали исчерпывающих мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих коррупции. Из-за несоблюдения трудовой и исполнительской дисциплины стали возможны приписки, а также фальсификации документов с целью сокрытия бесхозяйственности и недостач. Выявлены нарушения в обеспечении сохранности имущества предприятий АПК», — рассказали в Генпрокуратуре.

Там также отметили, что, как показала проверка, коррупционным преступлениям способствовали и необоснованное посредничество, отсутствие системы подготовки специалистов в области закупок. Например, за организацию закупки оборудования по завышенной стоимости через посредническую структуру к уголовной ответственности привлечен бывший ведущий инженер по снабжению РУП «Витебское племпредприятие».

Прокуроры обратили внимание, что непринятие мер к взысканию дебиторской задолженности создает коррупционные риски в договорной работе, экспортных поставках. К примеру, на момент проверки задолженность перед РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» имелась у 350 организаций и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 3,28 млн рублей, из которой просроченная — более 2,3 млн рублей.

Прокуратура также подвергла критике деятельность комиссии по противодействию коррупции, которая, как правило, ограничивалась обсуждением результатов ведомственного контроля, утверждением планов работы, рассмотрением представлений правоохранительных органов и иных вопросов.

«Несмотря на то что большая часть совершаемых в подчиненных министерству организациях коррупционных правонарушений связана с закупками, в том числе средств защиты растений, комбикормов и иных товаров, поставками сельхозпродукции без предоплаты, комиссия не анализировала причины такой ситуации, не разрабатывала и не реализовывала предложения по ее предотвращению. Министерство не выполняло требование закона об информировании органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства. В частности, в Генпрокуратуру не направлялась информация о должностных лицах, нарушивших порядок декларирования доходов и имущества», — считают в ведомстве.

В представлении Генпрокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства и подведомственных организаций, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, а также ненадлежаще выполнявших обязанности по противодействию коррупции.

О выявленных проверкой нарушениях и принятых мерах прокуратура проинформировала правительство.

Напомним, до недавних пор министром сельского хозяйства и продовольствия был Леонид Заяц. Он возглавлял ведомство 7 лет. После памятного визита 26 марта на фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе, которыми президент остался очень недоволен, Леонид Заяц был снят с должности: уже вечером 27 марта президент подписал указ об отставке главы Минсельхозпрода Леонида Зайца. 3 апреля он был назначен губернатором Могилевской области.

Новым министром сельского хозяйства и продовольствия стал Анатолий Хотько.

 
 
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Поводом к проверке послужила динамика коррупционной преступности в сельскохозяйственной сфере: в 2016 году совершено 138 таких преступлений, в 2017 году - 200, 2018 году - 235,...
 
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