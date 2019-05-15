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Вице-премьеры Беларуси и России 16 мая проведут в Москве переговоры по нефтяной тематике

15.05.2019 10:22 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Вице-премьеры Беларуси и России 16 мая проведут в Москве переговоры по нефтяной тематике
Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко проведет 16 мая встречу в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Совете Министров.

"Вице-премьер Игорь Ляшенко будет находиться 16 мая в Москве, будут переговоры с российским коллегой Дмитрием Козаком, - сообщили в белорусском правительстве. - На встрече будет обсуждаться нефтяная проблематика".

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко проведет 16 мая встречу в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, сообщили корреспонденту...
 
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