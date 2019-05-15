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СМИ назвали россиянина, чье имя скрывали за инициалом «К» в деле о даче взятки главе «Белтелекома»

15.05.2019 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взяткодателем по делу в отношении главы «Белтелекома» проходит гражданин России по имени Владимир Казанцев. Об этом сообщает издание Office Life.


Фото взято с сайта: chief-time.ru

Как сообщали в Комитете госбезопасности, гендиректор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов был задержан при получении взятки в 15 тысяч евро от россиянина, чье имя скрыли за инициалом «К».

По данным издания Office Life, гражданин Российской Федерации К. — это Владимир Казанцев, 49-летний житель Екатеринбурга. В настоящий момент его домашний телефон не отвечает.

Несколько лет назад Казанцев руководил уральским филиалом компании «Энвижн Груп». В интервью журналу «Человек года» в 2012 году он рассказывал о проектах компании: разработках информационных продуктов для банковской сферы, сотовой связи, атомной энергетики, государственных органов и силовых структур.

В компании «Энвижн-Урал» изданию сообщили, что господин Казанцев не работает примерно с 2015 года. В 2017 году Казанцев «засветился» среди участников IX Международного IT-форума в Ханты-Мансийске как представитель ООО «Ай Ти Хорс» (Екатеринбург).

В апреле 2018 года россиянин участвовал в XVIII Всероссийском совещании «Энергоэффективность 2.0. — Цифровой вектор». Его должность указана как заместитель директора по работе с государственными и корпоративными сегментами екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». В «Ростелекоме» нам сообщили, что «такой человек не работает в компании с конца 2018 года».

Напомним, о задержании главы "Белтелекома" стало известно в конце апреля. 4 мая в КГБ прокомментировали задержание чиновника.

В ведомстве сообщили, что Сергей Сиводедов был задержан за получение взятки в размере 15 тысяч евро. Вместе с ним силовики задержали и взяткодателя — гражданина Российской Федерации К. Тот передал Сиводедову деньги «за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования».

Возбуждено уголовное дело по ст. 430, 431 УК РБ — получение и дача взятки. И Сиводедов, и россиянин задержаны и заключены под стражу.

В ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято 470 тысяч долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным издания Office Life, это 49-летний бизнесмен из Екатеринбурга Владимир Казанцев.
 
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