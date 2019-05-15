Как вывести свой бизнес на новый уровень?

7 июня в Минске пройдет «Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Новый уровень вашего бизнеса», где вы сможете узнать, как достичь нового уровня в своем бизнесе, используя наиболее эффективные инструменты.

Организаторы учли пожелания слушателей прошлых лет и разработали принципиально новый формат мероприятия: ключевые выступления будут посвящены конкретным проектам и будут рассматривать «внутреннюю кухню» разработки.

Зарегистрироваться вы можете здесь.

«Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Новый уровень вашего бизнеса» будет полезен компаниям, которые хотят создать или развить существующий интернет-магазин (B2B и B2C) до лидера в своей отрасли:

для руководителей и собственников компаний, индивидуальных предпринимателей;

для руководителей отделов продаж и/или маркетинга;

для менеджеров проектов по созданию и развитию интернет-магазина;

для маркетологов.

Спикеры поделятся с вами собственным опытом, который поможет в принятии решений и планировании развития вашего бизнеса. Оптовый поставщик высококачественных продуктов питания компания «Ресторация» расскажет об эффективных B2B-продажах. Общественное объединение «Детские деревни» продемонстрирует, как привычные онлайн-инструменты позволяют решать нестандартные задачи. Интересующие юридические аспекты в сфере онлайн-бизнеса раскроет опытный юрист.

В программе семинара собраны актуальные темы для развития вашего бизнеса:

какие онлайн-инструменты позволяют эффективно решать существующие задачи бизнеса - как для B2C, так и для B2B;

можно ли на базе готового решения создать эффективный интернет-магазин и интегрировать его с другими системами;

как автоматизировать внутренние процессы и работу с клиентами так, чтобы всем было выгодно и приятно;

как формулировать цели и задачи при внедрении новых онлайн-инструментов и как подбирать эффективные бизнес-решения;

какие юридические тонкости важно учитывать при организации онлайн-торговли.

Подробная программа доступна на сайте мероприятия.

Участие в семинаре бесплатное, однако количество мест ограничено. Вам достаточно зарегистрироваться – это займет всего одну минуту.