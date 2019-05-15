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Как вывести свой бизнес на новый уровень?
15.05.2019 16:17 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
7 июня в Минске пройдет «Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Новый уровень вашего бизнеса», где вы сможете узнать, как достичь нового уровня в своем бизнесе, используя наиболее эффективные инструменты.
Организаторы учли пожелания слушателей прошлых лет и разработали принципиально новый формат мероприятия: ключевые выступления будут посвящены конкретным проектам и будут рассматривать «внутреннюю кухню» разработки.
Зарегистрироваться вы можете
«Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Новый уровень вашего бизнеса» будет полезен компаниям, которые хотят создать или развить существующий интернет-магазин (B2B и B2C) до лидера в своей отрасли:
Спикеры поделятся с вами собственным опытом, который поможет в принятии решений и планировании развития вашего бизнеса. Оптовый поставщик высококачественных продуктов питания компания «Ресторация» расскажет об эффективных B2B-продажах. Общественное объединение «Детские деревни» продемонстрирует, как привычные онлайн-инструменты позволяют решать нестандартные задачи. Интересующие юридические аспекты в сфере онлайн-бизнеса раскроет опытный юрист.
В программе семинара собраны актуальные темы для развития вашего бизнеса:
Подробная программа доступна на
Участие в семинаре бесплатное, однако количество мест ограничено. Вам достаточно зарегистрироваться – это займет всего одну минуту.
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7 июня в Минске пройдет «Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Новый уровень вашего бизнеса», где вы сможете узнать, как достичь нового уровня в своем бизнесе,...
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