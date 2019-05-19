С 20 мая в Беларуси введены в обращение новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей

Источник материала: Полесская правда



Национальный банк Беларуси с 20 мая вводит в обращение банкноты образца 2019 года достоинством 5 и 10 рублей. Они были представлены сегодня в Минске. Банкноты выпускаются в обращение в соответствии с постановлением Нацбанка № 183 от 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, защитный комплекс обновленных банкнот усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.











В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;

вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».

Банкноты нового образца входят в обращение параллельно со старыми.

— Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь, — отметили в Нацбанке Беларуси.