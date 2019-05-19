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С 20 мая в Беларуси введены в обращение новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей
20.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, защитный комплекс обновленных банкнот усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.
В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:
Банкноты нового образца входят в обращение параллельно со старыми.
— Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь, — отметили в Нацбанке Беларуси.
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