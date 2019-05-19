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С 20 мая в Беларуси введены в обращение новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей

20.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 20 мая в Беларуси введены в обращение новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей
Национальный банк Беларуси с 20 мая вводит в обращение банкноты образца 2019 года достоинством 5 и 10 рублей. Они были представлены сегодня в Минске. Банкноты выпускаются в обращение в соответствии с постановлением Нацбанка № 183 от 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, защитный комплекс обновленных банкнот усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.


С 20 мая в Беларуси введены в обращение новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей
С 20 мая в Беларуси введены в обращение новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей

В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

  • исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;
  • приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;
  • вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».

Банкноты нового образца входят в обращение параллельно со старыми.

— Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь, — отметили в Нацбанке Беларуси.

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