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Румас приказал исправить ситуацию с экспортом

22.05.2019 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Премьер-министр страны приказал правительству исправить ситуацию с экспортом во втором полугодии текущего года.

Сергей Румас, проводя сегодня заседание Совета министров об итогах социально-экономического развития, приказал разрешить ситуацию с пением экспорта в ближайшее время. Румас отметил, что за первое полугодие из всех поставленных экономических  задач не выполнен только показатель по экспорту товаров и услуг. При этом Александр Лукашенко своим распоряжением 20 мая возложил на премьер-министра личную ответственность за экономический рост посредством диверсификации поставок и наращивания экспорта товаров и услуг.

«Мы в ближайшее время установим алгоритм, как мы будем работать по экспорту, чтобы те министерства, госорганы, посольства, которые не выполняют этот показатель, ежемесячно чувствовали напряжение, и по результатам полугодия мы вошли в установленные задания», - сказал Сергей Румас.

За январь-март экспорт товаров снизился на $250 млн: сократились объемы экспорта продуктов нефтепереработки, грузовых автомобилей, машин для уборки сельхозкультур, электрических трансформаторов. 

«Существенно приросли по экспорту услуг в IT-сфере - 30%, добавили в сфере транспортных услуг 2,5%. Вместе с тем откровенно провалили по другим позициям. Как, например, по строительным, инженерным и архитектурным услугам - снижение составило 1,5 раза», - цитирует Румаса БЕЛТА.

Премьер также отметил рост ВВП Беларуси за 4 месяца на 1,4%, что соответствует прогнозу. При этом идет отставание по сельскому хозяйству и энергетике, в связи с чем премьер потребовал от министра сельского хозяйства и продовольствия информации о ситуации на селе. Напомним, что ВВП, по данным Белстата, он в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января – апреля 2018 года.

Александр Лукашенко провел 21 мая заседание по экономическим вопросам, на котором потребовал, что экспорт должен идти по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги соответственно, тогда он будет считаться диверсифицированным.

 
 
 
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Премьер-министр страны приказал правительству исправить ситуацию с экспортом во втором полугодии текущего года.
 
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