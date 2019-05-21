Румас приказал исправить ситуацию с экспортом

Премьер-министр страны приказал правительству исправить ситуацию с экспортом во втором полугодии текущего года.

Сергей Румас, проводя сегодня заседание Совета министров об итогах социально-экономического развития, приказал разрешить ситуацию с пением экспорта в ближайшее время. Румас отметил, что за первое полугодие из всех поставленных экономических задач не выполнен только показатель по экспорту товаров и услуг. При этом Александр Лукашенко своим распоряжением 20 мая возложил на премьер-министра личную ответственность за экономический рост посредством диверсификации поставок и наращивания экспорта товаров и услуг.

«Мы в ближайшее время установим алгоритм, как мы будем работать по экспорту, чтобы те министерства, госорганы, посольства, которые не выполняют этот показатель, ежемесячно чувствовали напряжение, и по результатам полугодия мы вошли в установленные задания», - сказал Сергей Румас.

За январь-март экспорт товаров снизился на $250 млн: сократились объемы экспорта продуктов нефтепереработки, грузовых автомобилей, машин для уборки сельхозкультур, электрических трансформаторов.

«Существенно приросли по экспорту услуг в IT-сфере - 30%, добавили в сфере транспортных услуг 2,5%. Вместе с тем откровенно провалили по другим позициям. Как, например, по строительным, инженерным и архитектурным услугам - снижение составило 1,5 раза», - цитирует Румаса БЕЛТА .

Премьер также отметил рост ВВП Беларуси за 4 месяца на 1,4%, что соответствует прогнозу. При этом идет отставание по сельскому хозяйству и энергетике, в связи с чем премьер потребовал от министра сельского хозяйства и продовольствия информации о ситуации на селе. Напомним, что ВВП, по данным Белстата, он в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января – апреля 2018 года.