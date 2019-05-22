С гондолой и классической музыкой. В «Маяке Минска» открыли уникальный фонтан (ФОТО + ВИДЕО)

Источник материала: realt.by

В жилом комплексе «Маяк Минска» официально открыли новый фонтан. Его дарит городу застройщик – сербская компания Dana Holdings. В чём уникальность нового столичного фонтана и как его решили назвать жители Минска – читайте и смотрите в репортаже Realt.by.



Фото: Павел Садовский

В Минске состоялась торжественная церемония официального открытия нового фонтана. Его установили напротив Национальной библиотеки: по улице Жасминовой возле арки над пешеходным бульваром имени Пабло Пикассо. Пробный запуск фонтана провели накануне 1 мая, а сегодня фонтан открыли официально и заодно – объявили результат голосования жителей Минска за название фонтана.



Фото: Павел Садовский

Праздник в «Маяке Минска» начался ещё в 17:00 и продолжался вплоть до наступления сумерек. Задолго до запуска фонтана его окружили тысячи минчан, пришедшие посмотреть и послушать праздничный концерт, хэдлайнером которого выступила группа «Без билета». Её фронтмен Виталий Артист задорно раскачал благодарных слушателей, с нетерпением ждавших запуска фонтана.



Фото: Павел Садовский

В рамках конкурса на название фонтана в «Маяке Минска» минчане прислали более 2000 вариантов. Среди них – «BellaDana», «Фонтан любви и источник вдохновения», «Вау Фонтан Дана Минск» и просто «Селфи». Авторы 10 лучших вариантов получили от компании Dana Holdings утешительные призы: сертификаты на сумму 200 рублей.



Фото: Павел Садовский

А Гран-при конкурса директор Dana Holdings Мария Галич вручила Артёму и Анастасии Иваницким. Самый лучший вариант названия придумала Анастасия, а Артём отправил заявку на конкурс. Поскольку Даной славяне называли богиню воды, то, по мнению организаторов конкурса, название #ТанецДаны (#DanasDance) идеально отражает мультимедийную суть нового фонтана.



Фото: Павел Садовский

В награду за креативность брат и сестра получили путёвку на двоих в Черногорию. После этого фонтан, наконец, окатил долгожданными брызгами любопытных зрителей, взявших «Танец Даны» в плотное кольцо. Похоже, название действительно подходит фонтану: зрители с восторгом наблюдали, как вода переливается всеми цветами радуги под аккомпанемент классических инструментальных композиций.

Особенность нового фонтана в «Маяке Минска» – мультимедийные эффекты. Это первый фонтан такой фонтан в Беларуси: аналогичные водные аттракционы света и звука работают в Дубае и Лас-Вегасе. «Танец Даны» спроектировали испанские специалисты. Площадь зеркала воды составила 8 на 14 метров. Любоваться красочными представлениями минчане смогут ежедневно.



Фото: Павел Садовский

В целом открытие нового минского фонтана прошло на ура: зрители пристально следили за причудливым танцем разноцветных струй, а дети организовали импровизированный танцпол. После открытия нового фонтана застройщик жилого комплекса «Маяк Минска» – сербская компания Dana Holdings – подарит фонтан городу. Это значит, что «Танец Даны» зачислят на баланс «Минскзеленстроя».



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

Кроме того, в этот вечер получил своё воплощение и давний городской мем: гондолы в «Маяке Минска». Напомним, в своё время плавающие по каналам гондолы Dana Holdings называла одной из ключевых особенностей тогда ещё виртуального «Маяка Минска».



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский



Фото: Павел Садовский

Фото и видео: Павел Садовский