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Не игра престолов. Почему в отставке Шуневича нет политики
12.06.2019 08:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отставка Игоря Шуневича и
Слухи о том, что Шуневич сам хотел уйти с этой работы по личным причинам, ходили уже несколько месяцев. Эта информация поступала из разных источников, и у меня нет оснований в ней сомневаться.
Шуневич не боялся быть в центре медийных скандалов — надевать
С точки зрения Лукашенко, претензий к Шуневичу не то чтобы много. Преступность при экс-министре упала. Гнев противников власти он фокусировал на себе, позволяя президенту быть даже немного прогрессивным на этом фоне.
На поле номенклатурной политики Шуневич с его жесткостью и реакционностью был противовесом Владимиру Макею, который лоббировал более мягкую внутреннюю политику, чтобы она не мешала его работе.
Поэтому я не склонен искать за отставкой Шуневича какое-то серьезное политическое недовольство президента. От главы МВД в нашей системе требуется, по большому счету, одно — жесткий порядок в его зоне ответственности. Шуневич много лет этот порядок обеспечивал, можно сказать, с задором и рвением. Но в последние годы, как
Это замыливание стало проявляться во все более заметных дисциплинарных дырах в самом МВД. Через блогера NEXTA сотрудники милиции чуть ли не ежедневно
Несмотря на чистку рядов милиции через детекторы лжи, сотрудники ОВД регулярно попадали в сводки своих же коллег — то
Самый вопиющий случай из последнего —
А Администрации президента еще и
Видимо, это стало последней каплей, убедившей Лукашенко, что уставшего и потерявшего хватку министра пора отпускать на покой или на более спокойную должность.
В этом смысле логично выглядят
Новый министр, судя по всему, подобран как раз под эти задачи. Знающие люди описывают Караева как военного человека, спецназовца до мозга костей, предельно жесткого в вопросах дисциплины, соблюдения устава и муштры личного состава. Все его интервью, а их в сети немало для милицейского генерала, подтверждают этот образ.
Интересно, что Караев, как и все его предшественники за последние 20 лет, родом не из Беларуси. Юрий Сиваков и Владимир Наумов родились в России, Анатолий Кулешов — в Азербайджане, Игорь Шуневич — в Украине. Новый министр родился на Кавказе, в Северной Осетии.
Возможно, это профилактика клановости — у приезжего в Беларусь вряд ли будет несколько поколений родни, братьев и кумов в стране. Или это перестраховка, чтобы у одного из самых влиятельных силовиков вдруг не возникло политических амбиций — по белорусской Конституции, возглавлять страну может только родившийся в ней. Сложно без спекуляций объяснить такую кадровую политику Александра Лукашенко, но не заметить ее невозможно.
Очевидно другое — Караев, по крайней мере, в первое время сосредоточится на том, чтобы обеспечить безусловный порядок в своем ведомстве, еще более строгий, чем при Шуневиче. В этом смысле личному составу милиции можно посочувствовать.
Что касается политических последствий назначения, вполне очевидно, что от бывшего главы крупных подразделений милицейского спецназа не стоит ждать слишком либерального обращения с оппозицией и протестами.
Рано гадать, будет ли у Караева такой же политический вес, как и у Шуневича, будет ли он тоже строить себе медийный образ резкими заявлениями, пикировкой с западными посольствами и
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От главы МВД в нашей системе требуется, по большому счету, одно - жесткий порядок в его зоне ответственности. В последние годы, как сказал сам Шуневич, «глаз...
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