Румас: крупнейшие западные банки заинтересованы работать с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Крупнейшие европейское банки и финансовые институты заинтересованы в работе с Беларусью. Об этом заявил премьер-министра Беларуси Сергей Румас после серии встреч с финансистами в Лондоне, сообщает пресс-служба правительства.



Фото: Reuters

Румас встречался с руководством ряда крупных европейских банков, в частности с Societe Generale и Deutsche Bank, компанией «Ренессанс Капитал». «Все эти солидные европейские финансовые институты заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Беларусь», — сказал он.

Причем конгломераты рассчитывают на сотрудничество по разным направлениям — это касается долгового рынка, рынка капитала, работы с белорусскими крупнейшими банками, корпоративными заемщиками.

«Все направления сотрудничества были предметом обсуждений, и финансовые институты высказали заинтересованность в работе. Причем Societe Generale не имел опыта работы с Беларусью и сегодня готов широко работать по всем направлениям с нашей страной. Что касается Deutsche Bank, он имеет большую историю работы с Беларусью. Последние годы мы не работали, но сегодня Deutsche Bank подтвердил заинтересованность по всем направления сотрудничества открывать новые лимиты и структурировать новые сделки», — сказал премьер-министр.

По его словам, интерес к Беларуси очень большой, финансовые институты, инвесторы видят нашу активность на международных рынках капитала, предлагают свои услуги и хотят работать с Беларусью", — отметил глава правительства.

Сергей Румас обсудил возможность дальнейшего сотрудничества с гендиректором Лондонской фондовой биржи Никилом Рати. «В 2020 году Беларусь рассчитывает вернуться на рынок суверенных еврооблигаций, и мы, конечно, будем рассматривать в том числе лондонскую площадку как потенциальное место для размещения наших бондов», — сказал Румас.

Премьер-министр отметил, что Беларусь пока не имела опыта как суверен сотрудничества с Лондонской фондовой биржей. «Мы свои сделки реализовывали через люксембургскую и ирландскую биржи. Но сегодня Лондонская фондовая биржа предложила нам очень привлекательные условия, чтобы или суверен, или корпоративные заемщики могли листинговаться на этой бирже. В последние несколько лет биржа сделала значительный рывок в части технологий, скорости транзакций и, кроме того, предложила нам хорошие тарифы для размещения ценных бумаг», — отметил Румас.