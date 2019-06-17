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Лукашенко встретился с президентом Египта. После прошлой встречи на высшем уровне товарооборот удвоился

18.06.2019 12:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза, но это не соответствует имеющемуся потенциалу, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси во Дворце Независимости.


Фото: пресс-служба президента

«Мы можем гораздо больше, и у нас есть все возможности выйти на более высокие показатели», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, стороны во время переговоров в узком составе условились устранить барьеры в торговле. «Мы предпримем с нашей стороны и со стороны Египта усилия для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы бы хотели, чтобы белорусы как надежные ваши друзья и партнеры имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков продукции в Египет», — добавил глава государства.

Для увеличения объемов продукции совместного производства, отметил президент, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям. «То же самое, мы договорились с президентом, сделаем и мы со своей стороны», — заверил Александр Лукашенко.

Белорусская сторона рассчитывает вместе с Египтом создавать продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках. «Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру», — подчеркнул президент. Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.

Президент также подчеркнул, что Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. «Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами — это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что современная и развитая промышленность — одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

 
Теги: Минск
 
 
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За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза, но это не соответствует имеющемуся потенциалу, заявил Александр...
 
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