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Воронецкий: Беларусь имеет все основания получить безвизовый режим с Евросоюзом
02.10.2019 22:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь более открыта для Евросоюза, чем Европа для нас. Белорусы заслужили право ездить туда без виз. Такое мнение
— Речь идет только о снижении стоимости виз с 60 до 35 (евро), но мы должны учитывать, что белорусская сторона достаточно давно приняла решение: граждане стран Евросоюза могут посещать нашу страну без виз. То есть мы на самом деле более открытая страна. И уж если говорить совсем откровенно, то я бы ожидал, что Европейский союз ставил бы вопрос не о снижении стоимости виз, а об их отмене для граждан Беларуси.
Воронецкий также отметил, что белорусы по количеству получаемого «шенгена» в лидерах среди стран СНГ и в то же время имеют меньше всего отказов.
— По нормативным документам Евросоюза мы имеем все основания получить безвизовый режим с ЕС, и там очень внимательно должны к этому отнестись, — резюмировал Воронецкий.
Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?
Александр Лукашенко, напомним,
Соглашение об упрощении визового режима с ЕС предусматривает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).
После того как соглашения будут подписаны, их должен будет ратифицировать белорусский парламент и одобрить Европарламент. Оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.
Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать
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Такое мнение высказал в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.
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