ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воронецкий: Беларусь имеет все основания получить безвизовый режим с Евросоюзом

02.10.2019 22:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь более открыта для Евросоюза, чем Европа для нас. Белорусы заслужили право ездить туда без виз. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Речь идет только о снижении стоимости виз с 60 до 35 (евро), но мы должны учитывать, что белорусская сторона достаточно давно приняла решение: граждане стран Евросоюза могут посещать нашу страну без виз. То есть мы на самом деле более открытая страна. И уж если говорить совсем откровенно, то я бы ожидал, что Европейский союз ставил бы вопрос не о снижении стоимости виз, а об их отмене для граждан Беларуси.

Воронецкий также отметил, что белорусы по количеству получаемого «шенгена» в лидерах среди стран СНГ и в то же время имеют меньше всего отказов.

— По нормативным документам Евросоюза мы имеем все основания получить безвизовый режим с ЕС, и там очень внимательно должны к этому отнестись, — резюмировал Воронецкий.

Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Александр Лукашенко, напомним, одобрил проект соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз. На проведение переговоров по документу и подписание его при достижении договоренности уполномочено Министерство иностранных дел.

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС предусматривает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

После того как соглашения будут подписаны, их должен будет ратифицировать белорусский парламент и одобрить Европарламент. Оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое мнение высказал в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Не понимаю, откуда надежды». Почему от визита Могерини не ждут подписания визового соглашения с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика