Воронецкий: Беларусь имеет все основания получить безвизовый режим с Евросоюзом

Источник материала: Tut.by

Беларусь более открыта для Евросоюза, чем Европа для нас. Белорусы заслужили право ездить туда без виз. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Речь идет только о снижении стоимости виз с 60 до 35 (евро), но мы должны учитывать, что белорусская сторона достаточно давно приняла решение: граждане стран Евросоюза могут посещать нашу страну без виз. То есть мы на самом деле более открытая страна. И уж если говорить совсем откровенно, то я бы ожидал, что Европейский союз ставил бы вопрос не о снижении стоимости виз, а об их отмене для граждан Беларуси.

Воронецкий также отметил, что белорусы по количеству получаемого «шенгена» в лидерах среди стран СНГ и в то же время имеют меньше всего отказов.

— По нормативным документам Евросоюза мы имеем все основания получить безвизовый режим с ЕС, и там очень внимательно должны к этому отнестись, — резюмировал Воронецкий.

Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Александр Лукашенко, напомним, одобрил проект соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз. На проведение переговоров по документу и подписание его при достижении договоренности уполномочено Министерство иностранных дел.

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС предусматривает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

После того как соглашения будут подписаны, их должен будет ратифицировать белорусский парламент и одобрить Европарламент. Оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.